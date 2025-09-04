黛安·佛利蒙教宗接見：我寬恕了殺害我兒子的兇手

梵蒂岡媒體獨家專訪遭伊斯蘭國綁架並殺害的記者詹姆斯·賴特·佛利的母親。黛安·佛利與作家科倫·麥卡恩一同獲教宗良十四世接見，兩人合寫一本書，其中除了記述與兒子遇害相關的事件外，也詳述所走過的人性與心路歷程，一段懷有愛與有意理解的痛苦旅程，乃至促成這位母親與一個兇手會面。

（梵蒂岡新聞網）黛安·佛利（Diane Foley）是一位母親。沒有比這更精準的定義能用來描述這位女性和她“慈悲的故事”。她的兒子是詹姆斯·賴特·佛利（James W. Foley），暱稱吉姆，一名2012年在敘利亞北部遭綁架、兩年後被伊斯蘭國組織斬首的記者。2021年10月，黛安憑著毅力和決心，與殺害她兒子的一名兇手亞歷山大·科蒂（Alexanda Kotey）會面，讓他知道吉姆的真實面貌——那個慷慨、勇敢、熱衷於記述人們的生活與真相的年輕人。黛安與著名作家科倫·麥卡恩（Colum McCann）共同撰寫了《一個母親》這本書，其中描述了她所深愛的兒子，他被殘忍地奪走了生命。同時，她也以不朽的文字道出了自己走過的痛苦、同情與理解的行程，以此面對失去吉姆的悲痛，但她從未放棄人性，而是直視殺死自己兒子的人，好能在信仰與祈禱的力量的扶持下，不停地探尋和反思。黛安蒙教宗良十四世接見，她將吉姆的記憶帶到教宗面前，在這些艱難歲月中，這又是一個恩寵的標記。她在梵蒂岡媒體的專訪中談到了這件事。

黛安·佛利女士，對您而言，對您兒子的經歷而言，見到教宗良十四世意味著什麼？

一份難以置信的恩典。身為美國人，有一位出生於美國的教宗令我們如此榮幸並心懷感激，因為我們在世界上需要療癒和希望。作為美國公民，我深感榮幸能與他會面，我要為他祈禱，因為我們需要他的引領，為世界帶來和平與希望。

當您決定與亞歷山大·科蒂，殺害自己兒子的兇手之一會面時，您感到有必要告訴對方吉姆是誰。吉姆是怎樣的人？為何您願意向科蒂講述自己的兒子？

我認為當人們深陷戰爭與仇恨之中，進入伊斯蘭國組織（ISIS）的聖戰時，他們看不到面容。他們看不到人。只想到自己的仇恨。我想描述吉姆人性化的一面，因為吉姆是無辜者，是一名記者，一個追求和平的人，非常熱衷於講述敘利亞人民的故事。我想讓亞歷山大明白，那些被當作攻擊對象的人，其實是盡力在為敘利亞人民帶去希望：這些人是記者、人道工作者。他們不是戰鬥人員。他們不攜帶武器。我想讓他知道吉姆是誰，因為吉姆也是一位教師，他真正關心他人，熱衷於陪伴年輕人尋找人生道路。吉姆在“為美國而教”（Teach For America）組織工作了許多年，該組織致力於幫助年輕男女，給他們上課，學生往往是非常貧窮的孩子，或在城市艱困地區掙扎的人。我只想讓亞歷山大知道吉姆是怎樣的人，在另一種生命中，他們甚或能成為朋友。我甚至能想像吉姆陪伴年輕時的亞歷山大的樣子。因為可憐的亞歷山大在少年時就失去了父親。我想他是一個在尋找答案的人，但他尋找的方向錯了。

在您與科倫·麥卡恩合著的書中，反覆出現“同情”一詞。透過這種情感，我們能否阻止非人道行為對我們人性的限制？

當然可以。我認為科倫·麥卡恩透過他的“敘事四”（Narrative 4）組織所講述的，正是這種完全的同情。吉姆渴望成為一個有道德勇氣的人，希望以自己的微薄之力讓世界有所不同。同情是我們必須鼓起勇氣與那些我們不理解、甚至可能不喜歡的人進行對話的一種方式。我們需要一條溝通的途徑，好能彼此之間有些許的同情。這正是我與亞歷山大會面的奇蹟所在。他真誠地聽我講述，我也祈求恩寵，能傾聽他的敘述。這是一份恩寵。聖神以極為深奧的方式臨在其中。這是一份祝福。雖然非常悲傷，但這是一份祝福。

書中寫道，“了解一個摯愛的人是如何死的，即是更深入地認識這個所愛的人的生活”。經歷這份痛苦後，您對自己的兒子和他總體的生活有哪些新的領悟？

我學到的更多。吉姆遇害後，我們都處在震驚中。我們絕未想到會有這麼強烈的仇恨。吉姆的一個發小拍攝了一部關於吉姆的紀錄片《詹姆斯·佛利的故事》。在這部紀錄片中，他採訪了回到家中的歐洲人質。透過這些人質，我了解到吉姆被囚禁的兩年裡發生了什麼，他們經歷了怎樣的痛苦，他們也如何成了團體，以及如何互相鼓勵。我對此心懷感激，因為我確信吉姆感受到了我們的祈禱，他找到了祈禱的一種方式，從天主那裡汲取力量。我對此深懷感激，也感激那些善良的人，其中包括持有善意的記者、人道工作者，他們的確願意為世界帶來福祉。

您是個有信仰的女性。在兒子被囚禁的日日夜夜，以及後來為他的遇害而哀傷的歲月裡，祈禱對您有多重要？

簡明地講，是非常重要、極其重要的。我要說的是，我實在感激不盡。在許多方面，天主為我整個的一生做了準備。我在少年時期就接受了信仰的恩賜，我對慈悲和仁愛的天主的信仰一直對我至關重要。這是一份恩典，唯獨是一份恩典。因此，我知道天主總是臨在。在吉姆遇害後，許多天使被派來守護我們。有許多天使，也有無數的祝福。只要想想今天的祝福就足矣了：能見到聖父教宗。天主待我太仁慈了，在整個過程中，祂與聖母一同扶持著我。天主讓我變得堅強。

您創辦了一個以吉姆命名的基金會。該基金會的宗旨是什麼，以及取得了哪些成果？

在吉姆遇害三週後，我們創立了“詹姆斯·佛利基金會”。其宗旨是激勵道德勇氣，幫助在海外遭綁架或不公正逮捕的美國公民返國，並促進整體安全。吉姆和其他美國人、英國人被殺，因為我們的政府選擇什麼都不做。我們的政府甚至不去與綁架者談判。因此，我認為這是不道德的。我感到憤怒，覺得我們必須要求我們的政府履行其保護本國公民的職責，若無辜的公民在國外被逮捕，不是因為他們犯了什麼罪，而僅是因為他們是美國人。因此，感謝天主和許多勇敢的人，超過170名美國公民從海外囚禁中獲釋返國。如今記者們更加意識到保護自己和身處安全的必要性，因為他們已成為被瞄準的目標。我每天的大部分時間都在努力激勵其他人運用自己的恩典來行善、尋求道德勇氣、將自己的恩典與世界分享。11年當中發生了許多事，但大部分都來自天主，因為當不好的事發生時，善心的人總是挺身而出，讓好事發生。我非常感謝天主。

在您兒子遇害後，教宗方濟各的關懷對您意味著什麼？

他打來的電話是一份厚重的禮物。他很快就打來電話，就在吉姆遇害的幾天後，比我們政府的任何人都早。這份心意令我們非常感動，那時教宗方濟各的親屬剛遭遇車禍，他自己正處在悲痛中，卻選擇來安慰我們。我們深受感動且備感榮幸。我的姐夫是馬德里人，當時也在場，因此能用西班牙語跟教宗交談。我們都懂西班牙語，但我說的不是很流利。那是一份禮物。對我而言，教宗方濟各的表率也是一份禮物。我聽了許多他的音頻。

閱讀您的著作，我們懂得了解他人、對話、相遇能產生巨大的改變。這是否也適用於當前這個複雜的歷史時刻？

當然也適用。里米尼大會把我帶到這裡，這個大會深深打動了我，因為它努力聚集各國的人和全世界，大家一起對話、一起祈禱、接受聖神的啟迪、一起學習、共同討論。我們必須做得更多，因為目前在加沙發生的事如此不人道，如此悲慘。還有在烏克蘭、在蘇丹，以及在世界許多地區。因此，我也深深感激教宗良十四世的領導，以及他為和平發出的呼籲。在里米尼有許多精彩的展覽，其中一個是關於19位阿爾及利亞的殉道者。這個展覽非常感人，若望·保祿·維斯科（Jean-Paul Vesco）樞機也在場並談到他們。另一場精彩的展覽是關於和平的預言，大部分由年輕的孩子、青少年製作，他們接受挑戰，在加沙、南非、衝突地區和烏克蘭尋找和平的締造者。尋找在衝突中致力於和平的人，這樣的事極為、極為有力量，因為這些人才是英雄。他們才是播下和平種子的人。能夠來到里米尼，我感到非常榮幸。

薩爾曼·魯斯迪稱您的著作是“一部關於暴力與寬恕的壯觀史詩”。您同意這個評價嗎？

寬恕關乎慈悲，耶穌的慈悲，天主的慈悲。沒有慈悲就不能有寬恕。正義固然必要，但慈悲更強而有力，我們該當彼此以慈悲之心相待：彼此寬恕，知道我們都是不完美的人，都是罪人，都需要天主的慈悲。對我而言，這是一段關於慈悲的故事。

