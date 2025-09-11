教宗良十四世在中國建立新教區，首任主教獲祝聖

兩個月前，教宗取消了西灣子和宣化兩個教區，建立張家口新教區，在聖座與中國政府臨時協議的框架下，任命王振貴神父為新教區首任主教。新主教的祝聖禮於9月10日舉行。

（梵蒂岡新聞網）隨著62歲的王振貴若瑟蒙席於9月10日獲祝聖為張家口教區首任主教，教宗良十四世兩個月前啟動的相關程序就此完成。聖座新聞室告知，今年7月8日，“出於推動對上主羊群予以牧靈照顧的意願，並更有效地致力於其靈性上的益處”，教宗取消了西灣子和宣化兩個教區，將其併入張家口新教區轄區，該教區隸屬河北省，毗鄰北京市。

在7月8日同一天，教宗良十四世任命王振貴蒙席為張家口教區主教，正如聖座新聞室公告所稱，“在聖座與中華人民共和國臨時協議的框架下，批准了他的候選人資格”。

新任主教

9月10日獲祝聖的新主教現年62歲，1984至1988年在河北省修道院修道。隨後的兩年裡，他在屈家莊堂區進行牧靈實習。1990年5月24日在獻縣教區晉鐸，並在同一堂區服務，1991年被任命為該堂區的本堂神父。之後，他在宣化教區履行司鐸職務。

新教區

宣化和西灣子兩個教區於1946年4月11日由庇護十二世教宗建立，如今隨著它們的被取消，張家口新教區總面積為36,357平方公里，居民總數為4,032,600人，其中大約85,000名天主教徒，有89位司鐸。

聖座新聞室的公告繼續表示，新教區的轄區範圍包括：宣化區、橋東區、下花園區、崇禮區、橋西區、萬全區；赤城縣、懷來縣、涿鹿縣、蔚縣、陽原縣、懷安縣、尚義縣、張北縣、沽源縣、康保縣。而延慶區則併入北京總教區；錫林郭勒盟則併入集寧教區。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html