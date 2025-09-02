教宗關懷阿富汗地震災民

阿富汗東部發生強烈地震，已造成3200人受傷，庫納爾省和楠格哈爾省受災嚴重。教宗在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的電報中向災民表示關懷。由於當地設備和財政資源不足，救援行動舉步維艱。塔利班向國際社會尋求援助。

（梵蒂岡新聞網）阿富汗東部發生6.0級地震，已造成1400人逝世、3200人受傷，而這僅是初步統計的數據。教宗良十四世迅即通過聖座國務卿帕羅林樞機表達慰問。在電報中，教宗為“所有受到這場災難影響的人祈禱，將他們託付於天主的護佑”，並“特別向失去至親的人、致力於救援與恢復工作的應急人員和民政當局表示真誠的關懷”，教宗還為阿富汗人民在此艱難時刻祈求“安慰和力量”。

地震發生於當地時間8月31日晚上11點47分，震中位於阿富汗賈拉拉巴德（Jalalabad）市東北偏東27公里處。救援人員正艱難地抵達這些與巴基斯坦接壤的山區，當地與外界完全失去通訊。阿富汗衛生部表示，已經調動一切可用資源，努力向災民提供救援和基本生活必需品，該部發言人紮曼（Sharafat Zaman）發出呼籲，請求國際社會援助以應對地震造成的災難。

