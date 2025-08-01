紐曼樞機將被授予“教會聖師”的稱號

聖座新聞室的一份公告指出，生活於十九世紀的紐曼樞機將於近期被授予教會聖師的稱號。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於7月31日接見了聖座封聖部部長塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機，確認了該部會全體成員關於近期將授予紐曼（John Henry Newman）樞機爲“普世教會聖師”稱號的肯定意見。以上內容是聖座新聞室一份公告所指出的。

紐曼樞機是現代基督信仰偉大的思想家之一，是一位在靈性與人性旅程中的重要人物，對教會和19世紀的大公運動產生了深遠影響。他的著作展現出，信仰生活是一場與基督之間每日“心與心”的交談。他以充沛的精力和滿腔熱忱奉獻於福音事業，並於2019年被冊封為聖人，而如今，這位英國樞機將很快被授予教會聖師的稱號。

紐曼樞機

紐曼32歲那年結束了漫長的羅馬之行，在返英途中撰寫禱文，求天主的慈光持續在黑暗中引領他前行。生於1801年的紐曼，那時他已是英國聖公會司鐸達八年之久，是當時教會中最耀眼的思想者之一，一位能以言語和文字觸動人心的人。

1832年的羅馬之行加深了紐曼內在的探索。他心中懷抱著對天主的渴望，渴望認識祂那“仁慈之光”，而這道光對他而言同時也是真理之光。1845年，紐曼在他長久尋求的“天主之光”中明白，天主教正是從基督聖心中誕生的那個教會，是殉道者與教父們的教會，她就如一棵樹般，在歷史長河中成長與發展。隨後，紐曼於1845年10月8日皈依天主教會。他後來回憶當時的心情寫道：“對我而言，那就像經歷了一場暴風雨的遠航後，終於進入了港口。”

1846年，早已是國際知名神學家與思想家的紐曼回到羅馬，以普通修生的身份進入“傳信公學”（Collegio di Propaganda Fide）。1847年5月30日，他被祝聖为天主教神父。

在這幾個月裡，紐曼深受聖斐理伯內利的吸引。當時的庇護九世教宗鼓勵他返回英國，紐曼在當地創立聖斐理伯內利司鐸祈禱會。儘管，紐曼試圖使天主教信仰在本地紮根，卻屢遭挫敗，但他的思想和優秀著作仍源源不絕地湧現，為天主教信仰辯護，即使在面對激烈攻擊時亦不退縮。

1879年，良十三世教宗擢升他為樞機。紐曼聽聞此消息時喜極而泣，說道：“烏雲永遠散去了。”直到1890年8月11日去世前，他始終以不減的熱忱從事使徒工作。

心與心的交談

2010年，本篤十六世教宗冊封紐曼為真福，追念他是一位深具祈禱精神的人，稱他“以深刻的人性觀履行司鐸職務，探訪病人與貧困者，安慰孤苦無依的人，照料那些身陷囹圄者”。

2019年，方濟各教宗冊封紐曼為聖人，並在通諭《祂愛了我們》（Dilexit nos）中闡明這位英國樞機選擇“心與心的交談”（Cor ad cor loquitur）作為座右銘的原因：因為超越一切辯證推理，天主以祂的心與我們的心交談來拯救我們。

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