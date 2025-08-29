美國天主教學校發生槍擊事件，教宗對此表示悲痛

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的唁電中，教宗對美國明尼阿波利斯一所學校發生的“可怕悲劇”事件表示哀悼。襲擊事件發生時，學校的教堂內正在舉行彌撒。槍手從窗戶開槍，造成兩名兒童死亡，17人受傷。

（梵蒂岡新聞網）美國明尼阿波利斯一所天主教學校的天使報喜堂發生槍擊事件，教宗良十四世對此表示“深切悲痛”。目前，這場悲劇已造成兩名年齡分別為8歲和10歲的兒童遇害、17人受傷，其中包括14名兒童，他們中有7人傷勢嚴重。據報導，8月27日，學生們在學校聖堂參加彌撒時，一名男子從窗戶向坐在長凳上的孩子們開槍，隨後可能是自殺身亡。

教宗在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄給明尼阿波利斯的總主教赫布達（Bernard Hebda）的唁電中，“向所有受這可怕悲劇影響的人”，特別是“正在為失去孩子而悲痛”的家庭表示深切哀悼，並保證“在精神上與他們同在”。

教宗良十四世將“已故兒童的靈魂託付於全能天主的慈愛”，保證為“傷者、以及那些照顧他們和他們親人的急救人員、醫療人員和聖職人員”祈禱。

教宗在唁電的最後向天使報喜天主教學校團體、明尼阿波利斯總教區，以及該總主教區內的所有居民頒賜宗座降福，作為“在主耶穌內平安、剛毅和慰藉的保證”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html