赫克托·卡馬喬是秘魯丘盧卡納斯城中賣雞肉的商人，與普勒沃斯特有著多年的友誼，甚至在自己的女兒領洗時請這個奧斯定會士做代父，並以普勒沃斯特的母親米爾德麗德（Mildred）的名字作為女兒的名字，以此表達敬仰。

（梵蒂岡新聞網）如果有一個人一定要看羅伯特‧方濟各‧普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）當選伯多祿繼承人的現場報導，那就是他：赫克托‧卡馬喬（Héctor Camacho），丘盧卡納斯（ Chulucanas）的一個雞肉商販，成了教宗的“夥伴”。當羅伯特還是一位來自芝加哥的年輕傳教士時，赫克托曾請他在女兒領洗時擔任代父。

今年5 月 8 日晚上，當全世界都盯著智能手機或電視，想知道誰是新任教宗時，赫克托已離開中央市場 (Mercado Central)，出去送貨。他在這個小城賣各種商品的市場上有一個賣雞肉的攤位。

“奇蹟”

他和妻子羅科薩娜（Roxana Dioses）一起經營這個祖傳下來的生計，將其幾乎当作一项使命，在切割鸡胸和鸡腿的间隙，还與眾多顧客说些打趣和客套的话。赫克托說：“我的父親、我的母親、我的祖母，所有的親人都經營這一行。”女兒打来電話：“爸爸，冒出白煙了！” 赫克托趕緊騎摩托車回家去看新教宗。在丘盧卡納斯的環境中，已經有人在談論“羅伯特神父”是可能的當選人。赫克托說：“當時我想，讓奇蹟發生吧。”

然而，有東西卡住了鑰匙孔，赫克托被關在門外。他從女兒和鄰居的歡呼聲中得知，他的朋友在選舉教宗會議上當選。“當時我想喊，想哭，但打不開家門，只能祈禱和大聲喊著：‘真好、真好，羅伯特神父，真好、真好啊！’” 赫克托年輕時是聖若瑟（San José Obrero） 堂區的輔祭員 ，是25 名中的一名，從那時起他就認識了羅伯特神父。

即使在今天，羅伯特當選教宗已經過了三個月，赫克托·卡馬喬回想起那個晚上，雙眼仍然閃爍著光芒。他整理一下帽子，將面部遮住，顯得有些害羞。身旁的妻子開玩笑地說，“那是你能戴的最醜的帽子”。隨後，赫克托展示了一系列褪色的照片，都是女兒領洗時拍的場景。

米爾德麗德的代父

必須仔細觀察，才能發現照片上的一位身穿藍色夾克和白色襯衫的年輕人，他就是普羅沃斯特。他脖子上掛著一枚小十字架，一手扶著復活蠟燭，專心地看著這個小女孩，或用滑稽的表情逗弄她，使她分散注意力。這個小女孩就是米爾德麗德，赫克托和羅科薩娜的長女。對於一個秘魯小女孩來說，米爾德麗德這個名字太美國了。但在這個名字的背後，卻有一個感情深厚和感恩的故事。赫克托與這位“神父”一直有著極深厚的友情，即使在普羅沃斯特離開丘盧卡納斯，調到特魯希略（Trujillo） 之後，這份友情依然保持下來。“我們一直保持著這極美好的友情。我們都愛戴他，每當他回到這裡時，我們都興高采烈，盡情歡慶”。

赫克托也不時去特魯希略探望羅伯特神父，車程大約四個小時。1990 年的一天，他來到奧斯定會士的培育之家看望羅伯特：“我發現他有點傷心。他告訴我：‘我要去美國了，我母親去世了，我必須離開。我會在那裡待幾個星期，那裡很遠'”。羅科薩娜於 1995 年懷孕後，赫克托很自然地向他的這位奧斯定會的朋友請求允許，以她母親的名字為即將出生的孩子取名。羅伯特同意了。“‘米爾德麗嗎？’ ‘不，是米爾德麗德！’。我讓他在卡片上寫出這個名字的字母拼法。然後我請他做小女孩領洗的代父。他當時沒有讓我感到這個請求有些過分，相反地，他非常情願地接受了。”

為教會和世界帶來改變

米爾德麗德如今已經 29 歲，是兩個女兒的母親，也是教宗的“代女”，她也許是世界上獨一無二的。她的笑容充滿感染力，向《梵蒂岡新聞網》表示：“我能說什麼呢？歡欣、激動、幸福。這個難以置信的想法在我腦中揮之不去，我的代父是個舉世聞名的人物，將能為教會和世界帶來改變。”

赫克托也深信不疑，為了向教宗送上祝福，他引用了亞西西的聖方濟各的話： “在有戰爭的地方，帶去和平。在不和諧的地方，帶去愛。我們與他同在，我們祈求天主守護他。”

