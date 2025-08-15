教宗三鐘經：不可屈服於衝突和武器

教宗良十四世在聖母升天節帶領信眾誦念《三鐘經》，省思了在歷史上聖母帶給人希望的角色，並敦促大家避免在暴力當中失去希望。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月15日聖母升天節在岡道爾夫堡夏宮門口帶領聚集在自由廣場的信眾誦念《三鐘經》，並將祈求希望的懇禱託付於聖母的轉求。教宗指出，罪惡傷害聖母的子女，尤其是弱小者，聖母為此心痛不已。數個世紀以來，聖母通過訊息和顯現向有需要的人表達她的關懷。

聖母榮召升天的信理於1950年由庇護十二世教宗所頒布。當時，世界剛結束一場前所未見的流血戰爭。庇護教宗希望，「所有省思聖母榮福德表的人，都將對人類生命的價值更加深信不疑」。這位教宗也希望，世界再也不會見到「經由戰爭而來的人命屠殺」。

教宗良強調，他的前任庇護十二世教宗的這一席話，至今仍具有現實意義。「面對暴力在世界上的滋長，我們感到無能為力，因此心生憂傷。這暴力對任何人性動力都愈加充耳不聞、無動於衷」。

然而，教宗敦促眾人不可失去希望。他重申，天主勝過於人的罪惡和暴力。「我們不可屈服於衝突和武器的宰制」，因為與聖母瑪利亞在一起，我們深知天主必將持續助祐我們。

教宗良最後表示，唯有通過天主的慈悲，「我們才能重新發現和平的途徑」。

