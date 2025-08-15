搜索

2025.08.15 Angelus 2025.08.15 Angelus   (@VATICAN MEDIA)
教宗
简体

教宗三鐘經：不可屈服於衝突和武器

教宗良十四世在聖母升天節帶領信眾誦念《三鐘經》，省思了在歷史上聖母帶給人希望的角色，並敦促大家避免在暴力當中失去希望。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月15日聖母升天節在岡道爾夫堡夏宮門口帶領聚集在自由廣場的信眾誦念《三鐘經》，並將祈求希望的懇禱託付於聖母的轉求。教宗指出，罪惡傷害聖母的子女，尤其是弱小者，聖母為此心痛不已。數個世紀以來，聖母通過訊息和顯現向有需要的人表達她的關懷。

聖母榮召升天的信理於1950年由庇護十二世教宗所頒布。當時，世界剛結束一場前所未見的流血戰爭。庇護教宗希望，「所有省思聖母榮福德表的人，都將對人類生命的價值更加深信不疑」。這位教宗也希望，世界再也不會見到「經由戰爭而來的人命屠殺」。

教宗良強調，他的前任庇護十二世教宗的這一席話，至今仍具有現實意義。「面對暴力在世界上的滋長，我們感到無能為力，因此心生憂傷。這暴力對任何人性動力都愈加充耳不聞、無動於衷」。

然而，教宗敦促眾人不可失去希望。他重申，天主勝過於人的罪惡和暴力。「我們不可屈服於衝突和武器的宰制」，因為與聖母瑪利亞在一起，我們深知天主必將持續助祐我們。

教宗良最後表示，唯有通過天主的慈悲，「我們才能重新發現和平的途徑」。

2025 Aug 15, 13:39

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。