教宗在蒙特雷拉的恩寵之母朝聖地為和平祈禱

教宗良十四世於8月19日上午造訪了蒙特雷拉的恩寵之母朝聖地, 若望保祿二世教宗對此朝聖地也格外的喜愛。教宗良當天與管理朝聖地的波蘭耶穌復活會會士共進午餐，隨後，教宗返回岡道爾夫堡。朝聖地的院長表示：“在聖堂內，教宗在聖母像前點燃一支蠟燭，並為世界和平獻上特別的祈求。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月19日上午私下造訪了羅馬東北部的蒙特雷拉恩寵之母朝聖地（Santuario della Madonna Madre delle Grazie della Mentorella）。教宗府的一份公告公布了上述消息。公告指出，教宗在祈禱和參觀之後，與管理朝聖地長達170年之久的波蘭耶穌復活會會士共度一段時間，隨後，教宗返回岡道爾夫堡。教宗在岡道爾夫堡度過了6天的第二段暑期休假，於當天晚上返回梵蒂岡。

院長：一次樸實和父愛的探訪

“這是一場令人非常欣喜又出乎意料的到訪”，朝聖地的院長亞當（Adam Dzwigon）神父在接受梵蒂岡新聞網採訪時如此表示。他指出，教宗此行的目的是“讓自己被恩寵之母所擁抱”。教宗進入聖堂後，在聖母像前點燃一支蠟燭，為世界和平獻上特別的祈求。隨後，教宗在會士的陪同下參觀了朝聖地，並與他們共進午餐。院長接著說：“這是一次非常感人的相遇，同時聖父教宗充滿樸實、父愛精神，以及與我們守護這片聖地會士之間的兄弟情誼。”

恩寵之母朝聖地

這個朝聖地坐落於陡峭的岩石間，位於普雷內斯蒂尼山脈（Monti Prenestini）東側山坡上，在瓜達尼奧洛山頂（monte Guadagnolo），是拉齊奧大區海拔最高之處1218米，矗立著由良十三世教宗於19世紀末建立的莊嚴救世主紀念碑，俯瞰著台伯河谷全景。據古老的傳說，朝聖地的起源可追溯至君士坦丁大帝時期。此朝聖地曾是聖本篤和聖大額我略的祈禱所，至今仍保存著聖本篤曾居住過的山洞。

若望保祿二世和依諾增爵十三世教宗曾到訪過這個朝聖地，若望保祿二世在任樞機及後來的宗座任期內，曾多次造訪此地，是他特別敬禮的一處朝聖地。該朝聖地為紀念他多次的造訪，以他的名字命名了一條小路。

