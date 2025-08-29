教宗接見基督徒從政者：沒有基督的價值無法改變世界

教宗良十四世接見法國民選的地方官員，強調基督徒政治領導人務必轉向耶穌，不妥協地活出自身的信仰，並為祂作見證，以應對現代的各種挑戰，促使世界更美好。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月28日在梵蒂岡接見法國瓦勒德馬恩省的民選官員。教宗指出，他們禧年期間在羅馬的「信仰朝聖」將有助於他們回家後「因望德而加強」其日常努力，「做好更充足的準備去建設一個更公正、更人性且更友愛的世界」，也就是一個「更加浸潤於福音中的世界」。

尋求耶穌的助佑

面對西方社會一些偏離軌道的現象，教宗堅持，基督徒「所能做的最好的事，就是轉向基督，求祂幫助我們善盡職責」。教宗闡明，擁抱基督時，官員不僅「個人將得到充實」，而且會更有能力加惠於他們服務的對象。

這正是因為洗禮所傾注的愛德導向社會與政治層面的仁愛，基督徒領導人因此準備好「應對當今世界的挑戰」，從而真正活出自身的信仰，為信仰作出見證。教宗提醒道，有些價值看似符合福音精神，但是它們如果缺乏基督，「就無法改變世界」。

你們要鞏固信德

與此同時，教宗深知，民選官員要兼顧職責和信仰不是一件容易的事，尤其是在西方社會，「基督和祂的教會在那裡被邊緣化，往往遭到忽視，有時被嘲諷」。儘管如此，教宗依然鼓勵法國民選官員「愈加與基督緊密結合，生活在祂內，為祂作見證」。基督徒政治人士不可將自己的基督信仰和公眾角色切割開來。

「因此，你們蒙召鞏固信德，加深你們對教會訓導的認識，尤其是教會社會訓導，這是耶穌對世人的教導。你們要在履行職務和制定法律時予以落實。」

教會的訓導扎根於人性和自然律，「會得到所有人的認可」。為此，教宗鼓勵從政的基督徒「不要害怕秉持信念加以提出和捍衛」，並強調教會訓導的目標是要增進「每一個人的福祉，以及建設和睦、和諧、繁榮且修和的社會」。

