教宗致函澤連斯基：祈禱烏克蘭戰火停息，對話得以開啟

在烏克蘭慶祝獨立日之際，教宗致函該國總統澤連斯基，表達了他對烏克蘭人民的關懷和祈禱。

（梵蒂岡新聞網）8月24日是烏克蘭的獨立日，值此之際，教宗良十四世致函烏克蘭總統澤連斯基，向其保證為“飽受戰爭折磨的烏克蘭人民祈禱，尤其是為那些身體受傷的人，失去至親的人和失去家園的人”。

“懷著因暴力肆虐你們的土地而悲痛的心，我向你們致辭”，教宗寫道，他祈求天主撫慰那些因衝突後果而遭受苦難的人，讓傷者重新“振作”，賜予“逝者永恆的安息”。此外，教宗還懇求天主喚醒善良之人的心靈，“讓武器的喧囂沉寂”，“以對話取而代之”，“為了所有人的福祉開闢和平的道路”。教宗最後寫道，“我把你們的國家託付給和平之後聖母瑪利亞”。

澤連斯基總統將教宗的訊息發佈在其X帳號上。“我衷心地感謝聖父教宗的真切言辭和祈禱，以及對烏克蘭人民在這場毀滅性的戰爭中的關懷”。總統還補充說，該國所有的“希望”和“努力”都“旨在實現期盼已久的和平”，“讓美善、真理和正義得以彰顯”。總統還表達了對教宗的“道德領導力和使徒支持”的感激。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html