教宗視頻訊息：教會應是國家希望的燈塔

教宗良十四世向正在科特迪瓦舉行的第三屆泛非天主教神學、社會和牧靈生活大會的與會者發布一條視頻訊息，教宗鼓勵建立地方教會的大家庭，使“在基督內的弟兄姊妹，及整個社會，特別是生活在邊緣地區的人們都能享受到可用的支援網絡”。本次大會將持續到8月10日。

（梵蒂岡新聞網）“教會如世界之光”，這是教宗良十四世於8月6日發布的一條視頻訊息中所強調的重要號召。這條視頻訊息是致予第三屆泛非天主教神學、社會和牧靈生活大會的350名與會者。該大會於8月6日在科特迪瓦的阿比讓開幕，並將於8月10日結束。主題為“在希望中一同前行，如同非洲教會是天主的大家庭一樣”。本屆大會為非洲教會而言是禧年的重要時刻之一，亦是一次表達非洲教會對未來夢想的機會。

建立支援網絡

教宗提醒，“彼此照顧的責任”是教會生活不可或缺的層面。這一點在非洲這樣一個“面臨一系列特殊困難”的背景下顯得尤為重要。於是，教宗鼓勵建立地方教會的大家庭，使“在基督內的弟兄姊妹，及整個社會，特別是生活在邊緣地區的人們都能享受到可用的支援網絡”。

希望在生活中是必不可少的

教宗解釋了希望的價值：“在我們塵世的旅途中，希望扮演著至關重要的角色。”正因有了希望，我們才可以抵達“天上幸福”的圓滿。希望激勵、支持我們，“即使面對人生困難，也能不斷接近天主”。教宗接著說，在面對挑戰時，“教會的使命正是成為世界的光，如同建在山上的城，是萬國希望的燈塔”。

活出我們的信仰

教宗最後強調：“我們必須活出我們所信仰的。”他勉勵大家要領悟神學與牧靈工作之間的合一，共同努力實施牧靈計劃，並展現出教會的教導有助於開啟人的心靈和理智，走向天主的真理與愛。

