教宗勉勵奧斯定會士：聽從聖神，彼此聆聽

在聖奧斯定瞻禮當天，教宗良十四世向奧斯定會維拉諾瓦聖多默省會發表視頻訊息，邀請眾人聆聽天主慈愛的聲音，並強調唯有天主能帶來和平。

（梵蒂岡新聞網）8月28日聖奧斯定瞻禮當天，教宗良十四世向美國的奧斯定會維拉諾瓦聖多默省會發表視頻訊息，感謝他們授予聖奧斯定獎章。教宗指出，當地堂區的主保正是維拉諾瓦的聖多默（Thomas of Villanova），這位奧斯定會士和主教擁有「窮人的慈父」這個稱號。

談到聖奧斯定獎章，教宗說：「作為奧斯定會士的身份獲得認可，是個親切的榮譽。我現在的所是大大歸功於聖奧斯定的精神與教導。我感謝你們大家在生活中以多種方式展現出對真理、合一與仁愛這些價值的承諾。」

省思聖奧斯定的生平，教宗指出，這位聖人的旅途「充滿考驗和錯誤，如同我們自己的生活一樣」。然而，因著天主的恩寵、他母親聖婦莫尼加的祈禱，以及周遭團體的見證，他發現「他急切不安的心獲得平安的方法」。

教宗強調，聖奧斯定的見證敦促每個基督徒要承認天主所賜的恩典，並要「懷著愛將這些恩典發揮在事奉天主、服務近人上」。

愛心服務的遺產

接著，教宗談到奧斯定會在美國費城的臨在。費城有美國數一數二歷史悠久的天主教團體，卡爾（Matthew Carr）神父和羅西特（John Rossiter）神父18世紀末就在那裡為移民服務。教宗在視頻訊息中提到他們的傳教熱忱，稱同樣的精神「今天也召喚我們去承襲愛心服務的遺產」。

福音記載，耶穌提醒我們要愛近人。教宗強調了這一點，並催促所有的人以基督的目光去看待彼此，重新發現我們都是在基督內的弟兄姊妹。

然後，教宗引用聖奧斯定的名言：「你的心不該長在耳朵上，而是你的耳朵應該長在心上。」教宗以這句話邀請奧斯定會大家庭要秉持聆聽的精神。「我們說話前，必須聆聽。」在同道偕行的教會裡，我們蒙召去聽從聖神，聆聽彼此，尤其要聽見窮人的聲音。

教宗鼓勵眾人過濾掉世界的雜音和分裂，好能聽見天主慈愛的聲音，唯有祂能帶來和平。「當我們聽見那令人安心的聲音，我們就能與世界分享這聲音，努力在祂內合而為一」。

教宗最後將奧斯定會大家庭託付於善導之母。他祈禱說：「願天主降福你們大家，為你們急切不安的心賜予平安，幫助你們繼續建設愛的團體，一心一意奔向天主。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html