教宗：願跨宗教交談是社會和諧的榜樣

在首位立陶宛耶穌會士盧安德神父抵達印度的400週年之際，教宗良十四世在寫給費勞樞機的電函中祈願，盧安德神父的見證能「在我們的時代激勵人們秉持同樣的耐心和明智去回應福傳使命」。

（梵蒂岡新聞網）年僅29歲的立陶宛耶穌會士盧安德（Andrius Rudamina）神父與11名葡萄牙同會弟兄遠渡重洋，1625年8月22日在印度果阿上岸。那是首次有一位立陶宛耶穌會士踏上廣大的印度次大陸。他在那裡雖然只停留了幾個月，但他對窮人和病患的關注與關懷足以讓他受到愛戴。時隔4百年後，人們在舊果阿主教座堂慶祝教會的這段歷史，教宗良十四世也送上祝福。

對話與文化融合的遺產

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄給果阿總主教費勞（Sebastião do Rosário Ferrão）樞機的電函中，教宗談論盧安德神父的芳表。電函寫道，盧安德神父「扎實的天主教信仰今天在立陶宛依然清晰可見」，他留下的「對話與文化融合的遺產」始終「卓越超群」。盧安德神父的父親是維爾紐斯附近村莊的貴族，他希望兒子能做個優秀的政治家。然而，盧安德神父選擇了奉獻生活，為天主作見證。教宗強調，盧安德神父在傳揚基督聖言時，展現出「耐心和明智」。教宗祈願，這位傳教士的「慷慨和勇氣」能在我們的時代激勵「許多人秉持同樣的耐心和明智去回應福傳使命」。

教宗最後邀請果阿的基督徒，「尤其在這以希望為主題的禧年期間」，促進「大公對話和跨宗教交談」。但願這些交談「為整個社會而言能成為友愛和睦、修和與和諧的榜樣」。

