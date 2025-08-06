教宗：核武器侵犯我們共同的人性

日本廣島和長崎核爆80週年之際，教宗致函廣島主教白濱滿時指出，“真正的和平需要人們有勇氣放下武器”，尤其是那些“能造成無法言喻的災難的武器”。

（梵蒂岡新聞網）在紀念日本廣島和長崎核爆80週年的機會上，教宗良十四世致函廣島主教白濱滿（Alexis Mitsuru Shirahama）。他向倖存者表達“敬意和關懷”，稱他們的失去和痛苦的經歷是個“迫切呼籲”，催促建設“一個更安全的世界”，以及促進一個真正的“和平氣氛”。

教宗寫道，“真正的和平”需要人們有勇氣“放下武器”，特別是核武器。後者“有能力造成無法言喻的災難”。

教宗重申其前任方濟各教宗多次說的話，“戰爭始終是人類的一場潰敗”，並指出真正的和平需要拒絕任何炸彈，尤其是核武器。它們“侵犯了我們共同的人性，違背受造物的尊嚴，而我們蒙召守護萬物的和諧”。

接著，教宗良十四世再次引用方濟各教宗的話，稱廣島和長崎在一個“日益緊張和全球衝突的”時期，是“記憶的象徵”。這兩個地方敦促我們拒絕以“玉石俱焚”的威脅為基礎來營造“虛假的安全感”。“相反地，我們必須培養一種根植於正義、友愛和公益的普遍倫理。”

最後，教宗希望這核爆週年紀念有助於國際社會更努力地尋求全人類共同的持久和平。教宗良十四世在他首次降福羅馬城和全世界時，將這和平定義為“沒有武裝並解除武裝的和平”。

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