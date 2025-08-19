教宗回應讀者：將自己託付於聖母，以應對各種不確定

在最新一期的《聖伯多祿廣場》月刊，教宗良十四世回應讀者投書，邀請對方以聖母瑪利亞為參照點，參與基督徒愛的計劃。

（梵蒂岡新聞網）在最新一期的《聖伯多祿廣場》月刊上，教宗回應了一名婦女的讀者投書。這個名叫蘿拉（Laura）的婦女分享了她信仰的喜悅與艱辛。

與聖母瑪利亞一起面對各種不確定性

蘿拉是一名被丈夫深愛的婦女，她三個優秀的女兒都接受了基督信仰陶成，在她眼中女兒們的信仰相當深厚。但是，蘿拉心中仍有困惑，不確定這信仰是否扎實。為此，她寫信給聖伯多祿大殿的這份刊物，提出心中困惑，請教宗指點迷津。

教宗在回覆中強調：「您信仰的熱忱和您內心的道理是您和您家庭的一大祝福。（⋯⋯）如果您的參照點是聖母瑪利亞，您就能應對各種不確地性。（⋯⋯）為了靈性的成長進步，並為了與天主的聖寵及旨意合作，參與基督徒愛的計劃是首要之務。」

這些是教宗回覆的摘要，全文刊登在8月18日發行的《聖伯多祿廣場》月刊。

對話、休息、和平、團結：八月號的主題

此外，八月號還有一份特刊，主題是9月12日至13日預計在羅馬舉行的友愛聚會。這將是個通過對話進行相遇、關懷與分享的良機，有助於深入探討12位教宗，即良十三世至良十四世教宗的和平教導，以及與手足情誼的深刻關聯性。

福爾圖納托（Enzo Fortunato）神父發表了一篇評論文章，標題為《休息、友愛與和平》，講述放暑假的意義。《聖伯多祿廣場》最新一期月刊的封面照片讓人想到圍繞在耶穌身邊的首個基督徒團體，展現出教會蒙召去建設橋樑、而非圍牆的使命。

