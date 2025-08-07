教宗敦促哥倫布騎士團成為希望的記號

在哥倫布騎士團舉行年度大會之際，教宗良十四世致函問候該騎士團成員，感謝他們為最有需要者的服務。

（梵蒂岡新聞網）在哥倫布騎士團於美國華盛頓舉行第143屆年度大會之際，教宗良十四世向該騎士團成員發表視頻訊息。教宗問候實際到場和在線上參與大會的所有人，強調了在希望的禧年期間舉行本屆大會的意義。

良十四世引用方濟各教宗的話語，闡明希望就是「渴望並期待好事發生，雖然我們不知道未來將如何」。教宗良十四世重申，「耶穌基督是我們希望的泉源」。各世代的基督徒都蒙召以言以行去宣講福音，而且重要的是要成為希望的記號，面對困難時更要如此。

接著，教宗提到哥倫布騎士團創始人真福麥基夫尼（Michael McGivney）神父的芳表，他回應了天主教移民和窮人的所需，為他們提供具體援助和靈性支持。通過哥倫布騎士團在世界各地的工作，這個友愛的任務綿延不絕。

該騎士團本屆大會的主題是「希望的使者」。教宗由此表示，這點出了騎士團成員在各自的堂區、團體和家庭裡所發揮的作用。教宗感謝他們致力於同心祈禱、參加培育和為人服務，並且向弱小者伸出援手，包括懷孕的婦女、兒童、窮人，以及遭受戰爭影響的百姓。

教宗最後總結道：「簡而言之，我向這年度大會獻上美好的祝福。」教宗將該騎士團的工作託付於童貞榮福瑪利亞和真福麥基夫尼神父的轉禱，並向所有與會者頒賜降福。

