教宗將赴岡道爾夫堡夏宮，降福願祢受讚頌莊園

教宗良十四世將於9月5日下午前往岡道爾夫堡夏宮，並主持聖道禮儀並降福願祢受讚頌莊園，此莊園是依照方濟各教宗的願景而落成。此外，在活動中也將有男高音安德烈‧波切利的獻唱。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世將於9月5日星期五下午16時前往岡道爾夫堡夏宮，主持願祢受讚頌莊園的揭幕典禮。該莊園正是落實十年前方濟各教宗頒布《願祢受讚頌》通諭中的方針。

教宗在主持聖道禮儀和降福禮之前，將先參觀願祢受讚頌莊園，接見職員、合作者及他們的家屬等相關人員。該莊園源自方濟各教宗於2023年2月2日發起的倡議，此倡議紮根於推廣整體生態的教會使命，並兼顧照料受造界和保護人類尊嚴。這一使命託付於“願祢受讚頌”高等培育中心，該中心通過教宗的兩道手諭設立，旨在提高人們對相關主題的意識。在降福莊園前，男高音安德烈‧波切利與其兒子一同在祈禱中獻唱。

願祢受讚頌莊園位於岡道爾夫堡教宗夏宮內。夏宮占地55公頃，包含歷史悠久的花園、宮殿、紀念碑、考古遺跡、農業區，以及新設立的區域，專門用於培育、有機與再生的耕種。這一切都是靈修、教育與可持續性交織的成果，旨在提供一個開放、易接近且包容的場所，可以讓人提高意識、尊重受造界，秉持這份精神學習、省思和體驗與萬物的關係。

這將是教宗良十四世第四次前往岡道爾夫堡夏宮內的願祢受讚頌莊園。第一次是在5月29日，教宗私下參觀此莊園。第二次7月9日，教宗在此莊園舉行彌撒，並首次使用為照料受造界彌撒的祈禱經文。第三次8月17日，教宗在莊園宴請阿爾巴諾教區明愛會照顧的窮人。

