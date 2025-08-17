教宗良十四世就職三個月，重溫他宗座牧職的「第一次」

（梵蒂岡新聞網）羅伯特·方濟各·普雷沃斯特於三個月前，即5月18日，在彌撒聖祭中展開他作為聖伯多祿第266位繼承人的職務。那一天，他第一次戴上漁人權戒，披上教宗的羊毛肩帶，教宗良十四世的宗座牧職正式開啟。在這牧職滿三個月的今天，讓我們一起回顧普雷沃斯特教宗的多個第一次。

拋開就職彌撒和當天中午的《天皇后喜樂經》不談，良十四世就職以後首次在主日帶領信眾向聖母祈禱的活動，落在了5月25日。前一天24日恰好是本篤十六世教宗欽定為在中國的教會祈禱的日子，為此教宗良在25日的天皇后喜樂經祈禱活動中念及中國天主教徒，說：「在中國及全世界的聖堂和朝聖地，人們向天主獻上祈禱，作為關懷並關愛中國天主教徒，以及他們與普世教會共融的標記。願聖母瑪利亞的轉禱為他們和我們獲得恩寵，使之能為福音作出有力且喜樂的見證，即使是在考驗中也不例外，並能始終促進和平與和諧。」

緊接著，教宗為和平發出呼籲，說：「我們以祈禱擁抱所有因戰爭而受苦的民眾。我們要為所有致力於對話、真誠尋求和平的人呼求勇氣與堅毅之恩。」

首次問候全球華人

今年5月25日對在中國的教會和中國教友的問候，並不是教宗良首次問候講中文的人。事實上，在此的幾天前，即5月21日，教宗良十四世首次主持例行的週三公開接見活動。當時，他問候講中文的人，說：「我向講中文的人們致以誠摯的問候。親愛的弟兄姐妹們，我鼓勵你們繼續喜樂地踏上信仰的旅程，用你們的生活見證復活基督的平安。我降福大家！」

在當天公開接見的要理講授中，教宗引領大家省思了福音中撒種的比喻。在這個比喻中，令人印象深刻的是撒種者的慷慨，甚至可以說不計後果。撒種者將種子撒向各種類型的土壤，包括那些看起來希望渺茫的砂岩地。

教宗解釋說，這種子是天主的聖言，注定要在每個人的心中生根發芽，沒有例外。我們在傾聽這一比喻並將其應用於生活時，可能會覺得自己受到了挑戰，要成為更好、更肥沃的土壤，讓祂的恩寵結出果實。

然而，撒種的比喻也使我們聯想到耶穌本身。藉著祂的死亡與復活，祂成為了那粒落入地裡並死去的種子，從而結出了豐富的果實。撒種者的形象象徵著對未來豐收的希望。

為此，教宗邀請我們反省以下幾個問題：在今天的生活中，天主的聖言是在什麼情況下觸及我們的？讓我們祈求天主的恩寵，始終接納這顆種子，也就是祂的話語。如果我們發現自己還不是一塊豐饒的土壤，也不要灰心，而要祈求天主繼續耕耘我們，使我們成為一塊更好的土壤。

貼近人心的語言

良十四世就任為教宗後的首個視頻信息是在5月20日發布的。適逢全美洲和伊比利亞半島200所大學校長齊聚在巴西里約熱內盧開會，教宗用西班牙語錄製視頻訊息，鼓勵他們致力於生態、社會和環境正義，在美洲與伊比利亞半島之間搭建融合的橋樑。

普雷沃斯特教宗是美國芝加哥人，年輕時便前往秘魯傳教，取得了秘魯國籍，擔任當地主教。因此，良十四世能夠講一口流利的英語、西班牙語和意大利語。在問候來自世界各地的人們時，他經常會從容不迫地在這三種語言當中切換自如，盡量以人們所熟悉的語言去接近他們，拉近與聽者之間的距離。

這一點在5月12日，教宗與媒體工作者的見面會上表露無遺。他一當選教宗，就安排了與在羅馬的媒體朋友們在梵蒂岡保祿六世大廳相會，感謝他們在方濟各教宗蒙主恩召後旋即展開的追蹤報道。良十四世一進入保祿六世大廳，新聞工作者便報以熱烈的掌聲。教宗於是用英語發表即席講話，說：「早上好，謝謝你們這個美好的歡迎！人們說，在活動開場時鼓掌，沒什麼了不起的。如果你們到活動結束時依然醒著，而且還想要鼓掌。」教宗說到這裡，沒有往下說，但在場的人都明白了活動開場和結束時的掌聲有所不同。

傳教、合一、共融

教宗良十四世第一次與梵蒂岡城國、聖座和羅馬教區主教公署的職員及其家屬相見時，也是如雷的掌聲不絕於耳。所以，教宗開了句玩笑，說：「謝謝！掌聲要是比講稿長，我就得說更多！所以，你們要當心啊！謝謝！謝謝！」

在此機會上，教宗感謝他的職員們的服務，鼓勵他們守護歷史記憶，同時不要丟失傳教的幅度，而且要建設團結，懷著耐心和謙遜來克服難免的誤解，避免偏見。

「傳教」可以說是教宗良上任第一週的關鍵詞。雖然他就任後的首次接見，對象是參加他就職的各大宗教領袖，包括基督信仰其他教派和其他宗教信仰的領導人；但是他很快就在同一週接見了宗座傳教善會全體大會與會者。他引用方濟各教宗為今年選定的世界傳教節文告主題，鼓勵宗座傳教善會繼續在萬民中做希望的傳教者，同時也強調教會蒙召跨越個別堂區、教區和國家的邊界，在基督內找到圓滿的共融與和諧，期勉會議與會者團結合一，如同教宗良的宗座牧職格言所說的，在唯一的天主內合而為一。

這句格言是普雷沃斯特晉牧主教時選擇的，取自聖奧斯定有關《聖詠》第128篇的講道集，這位聖人詮釋「儘管我們基督徒人數眾多，但我們在唯一的基督內是一體」。此前，普雷沃斯特曾於2023年7月接受本新聞網採訪，解釋過他的主教格言的意義。他說：「合一與共融正是聖奧斯定會的神恩，也是我的行動與思考的方式。我認為，在教會內促進合一是極為重要的事，而且我們都清楚知道，共融、參與和使命是世界主教會議的三個關鍵詞。因此，作為奧斯定會士，為我來說，推動合一與共融是頭等大事。聖奧斯定大幅談論了在教會內的合一，以及活出合一的必要性。」

聖奧斯定之子

除了主教格言以外，教宗良十四世也沿用了他的主教牧徽，牧徽上的盾牌以右上到左下的線條切成兩個部分：上方的底部是藍色，有一朵白色的百合花；下方則是淺色背景，其圖案令人想到聖奧斯定會，即一本闔起來的書，上方有一顆被箭刺穿的心。這圖像呈現出聖奧斯定皈依的經驗，這位希波主教曾對上主說：「祢以祢的聖言刺穿了我的心。」

身為奧斯定會會士，普雷沃斯特教宗自稱是聖奧斯定之子，並且循著這條思路選擇了他宗座牧職首次出訪的地點。5月10日，他當選後第三天，就私下前往羅馬郊外的傑納扎諾善導之母朝聖地，奧斯定會士自13世紀便臨在於此，並在其內保存著一幅來自阿爾巴尼亞的聖母像。

當天下午，教宗進入聖堂後，問候在場的會士，然後在祭台前和聖母像前祈禱片刻。他與在場眾人一同誦念聖若望保祿二世獻給善導之母的祈禱文。誦念《聖母經》後，祈禱在《又聖母經》的歌聲中結束。教宗良問候聚集在聖堂外的傑納扎諾居民，說：「我十分渴望在教會授予我新職務的這最初幾天就來到這裡，以推進伯多祿繼承人的這項使命。」

他提到自己在選擇度奉獻生活後，以及當選為奧斯定會總會長後，也曾經來到這座朝聖地。良十四世重申他對善導之母的信賴之情，稱她是光明與智慧的友伴，並引用聖母在加納婚宴上叮囑僕役的話：「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」

上智之座的護佑

教宗良十四世信賴天主之母睿智的陪伴，聽從她的勸勉承行天主的旨意。在紀念教宗就職滿三個月的日子，讓我們也轉向上智之座聖母瑪利亞，請聖母為教宗轉求他的宗座牧職所需的一切恩寵。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html