教宗2026年世界和平日文告主題：願平安與你們所有人同在

2026年世界和平日文告主題：願平安與你們所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平

教宗良十四世為2026年世界和平日文告選定主題，邀請人們“拒絕暴力和戰爭的邏輯”，選擇“沒有武裝並解除武裝”的和平，並有能力“化解衝突、敞開心靈，激發信任、同理心與希望”：僅僅呼求和平是不夠的，還需要具體地落實在生活方式中，拒絕一切形式的暴力。

（梵蒂岡新聞網）願平安與你們所有人同在（參閱：若二十19），邁向沒有武裝並解除武裝的和平：這是教宗良十四世為2026年世界和平日文告所選定的主題，聖座促進人類整體發展部於8月26日予以公布。教宗良十四世自5月8日當選教宗，直至今日，“和平”二字始終是他言行的中心思想。

擁抱真正的和平

在公告中，教宗“邀請人們拒絕暴力和戰爭的邏輯，去擁抱一種建立在愛與正義之上的真和平”。這種和平並非僅僅沒有衝突，更是選擇沒有武裝，“也就是不以恐懼為基礎”。當武器噤聲時，就具有“解除武裝”的力量，因為它“能化解衝突、敞開心靈，激發信任、同理心與希望。但僅僅呼求和平是不夠的，還需要具體地落實在生活方式中，拒絕一切形式的暴力，包括可見的和結構性的暴力。

“願你們平安”（若二十19）：復活主基督的這句問候面向所有的人。祂“邀請所有人，不論是信徒還是非信徒、政治領導人和公民”，都懷抱著熾熱的渴望去“建設天主的國度，並共同締造一個人性化與和平的未來”。

