教宗致函非洲教會：在社會分裂中促進團結

教宗良十四世致函安邦戈樞機，問候正在盧旺達基加利舉行的第20屆非洲及馬達加斯加主教團協會全體大會的與會者，勸勉地方教會為所有人要成為“希望的具體標記”。

（梵蒂岡新聞網）你們應當是“希望的具體標記”，並要促進“團結，特別是在那些因分裂和極化而破碎的社會中”。這是教宗良十四世向非洲主教們發出的呼籲。他們齊聚在盧旺達的首都基加利，參加從7月29日至8月4日的非洲及馬達加斯加主教團協會（SECAM）第20屆全體大會。這次會議的主題是“基督，希望、和解與和平的泉源”。

教宗致函該協會主席金沙薩教區總主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）樞機，這封信是由聖座國務卿帕羅林樞機署名。在信中，教宗向與會者致以問候並支持他們在本次大會所做的努力。

教宗期望這次大會能是“一次深刻體驗天主之愛”的機會，從而“在眾人心中喚醒對於基督救恩的堅定希望”。隨後他鼓勵大家為團結而工作，勸勉地方教會為所有人要成為希望的具體標記。最後，教宗將非洲教會“所有未來的計劃”託付給“希望之母”童貞聖母瑪利亞。

聖座促進人類整體發展部部長切爾尼（Michael Czerny）樞機，也出席了本次大會。安邦戈樞機在大會開幕時，懇切地呼籲在世界多個地區結束暴力、迫害和武裝衝突。提到被戰爭、貧窮、強迫遷徙及生態危機撕裂的非洲地區，安邦戈樞機為它們祈求和平。

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