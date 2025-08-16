歷任教宗：善度假期，深化靈性旅途

（梵蒂岡新聞網）聖母升天節當天，教宗良十四世返回位於羅馬近郊的岡道爾夫堡，上午10點在那裡的宗座堂區，也就是維拉諾瓦的聖多默堂，主持聖母升天節彌撒聖祭。隨後，中午12點，教宗帶領聚集在岡道爾夫堡自由廣場的人們誦念《三鐘經》。這是繼教宗7月底結束在岡道爾夫堡夏宮的暑期休息後，再次回到這個阿爾巴諾湖畔小鎮的禮儀活動。17日主日正午，教宗也要帶領在岡道爾夫堡自由廣場的信眾念經祈禱。

此前，教宗於今年7月份在夏宮度過了整整三週的夏日時光。他在夏宮仍有少許的接見活動，接聽了幾位國家元首打來的電話，但是與平日相比，他的步調已經放慢了許多。而且，在放暑假的時候，他也不忘去養老院探望老人，在奧斯定會士管理的宗座堂區做彌撒，甚至前去當地的憲兵營探訪、為這些在大熱天裡盡忠職守的執勤人員奉獻感恩祭。

岡道爾夫堡位於阿爾巴諾教區內。普雷沃斯特在當選教宗前，原本是主教級的樞機，而且恰好是阿爾巴諾的領銜樞機。如果沒有當選教宗的話，他原訂於5月12日以領銜樞機的身份前往阿爾巴諾主教座堂、聖龐加爵堂，與當地教會團體一起歡慶該教區的主保瞻禮。因著天主上智的安排，普雷沃斯特於5月8日當選為聖伯多祿繼承人，所以5月12日他未能如期赴約，而是延後到7月20日放暑假時，他才前往阿爾巴諾主教座堂與教會團體相聚。在此期間，教宗已於5月24日將阿爾巴諾領銜樞機的榮銜授予給聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機。

在家度假的方濟各教宗

睽違12年，位於羅馬近郊湖畔小鎮岡道爾夫堡終於再次迎接一位避暑的在位教宗。從2013年至2024年，方濟各教宗向來留在梵蒂岡聖瑪爾大之家度過炎炎夏日。他之所以選擇留在梵蒂岡，並不是因為不肯休息。

2013年6月7日，方濟各接見意大利和阿爾巴尼亞耶穌會學校師生時，曾經解釋過，這是他的個性問題。他說：「我需要生活在人們中間，如果我獨自生活，可能會感到孤單，這對我沒有益處。有位教授也問過我同樣的問題，他說：『您為什麽不住在宗座大樓呢？』我回答說：『教授，這是出於精神方面的原因，這是我的個性，即使教宗寓所不是那麽豪華、安靜，我也不能獨自一人生活。』」

這12年來，岡道爾夫堡雖然沒在夏日款待過方濟各教宗，卻曾經擁抱過榮休教宗本篤十六世。例如，在2015年，本篤十六世以榮休教宗的身份住在梵蒂岡花園內的教會之母隱修院，但在夏天來臨時，本篤十六世教宗依然前往岡道爾夫堡夏宮避暑兩週。因此，時任教宗方濟各於那一年的6月30日上午10點前往本篤十六世在梵蒂岡花園內的寓所，為他餞行，預祝他在夏宮生活愉快。

回到方濟各教宗的暑假，他每年都在7月份暫停公開和私下的接見活動，哪裡也不去，只是留在梵蒂岡休息，有如我們這幾年流行的staycation「宅度假」。2014年，他結束在韓國的牧靈訪問、回程時在飛機上回答同班機的記者，談到他在故鄉阿根廷布宜諾斯艾利斯的經驗，說：「我最後一次離開布宜諾斯艾利斯、與耶穌會團體一起到外面去度假，已經是1975年的事了。之後我雖然每年都放假，但是都留在家裡，只是改變生活節奏。我拉長睡眠時間，讀一些我喜歡的文章，聽音樂，花更多的時間祈禱。這讓我好好休息。」

2021年7月18日，方濟各教宗在三鐘經祈禱活動中表明，夏天需要真正的休息。為了做到這點，需要回歸事物的本質：停下腳步、靜下心來、祈禱，不要從忙著工作變成忙著度假。

保祿六世教宗：放假也要明智謹慎

給工作按下暫停鍵，是為了要恢復體力，有機會旅行，並且默觀大自然之美，為閱讀、親情和友誼騰出空間。同時，這也是一段通過默想和祈禱來陶冶內心的時間。那麼，要如何運用假期，才能從中獲益呢？歷任教宗為我們提供了一些省思。

首先，休息不該被當成是偷懶。比方說，閒暇時光很適合用來欣賞大自然的美妙。保祿六世教宗稱大自然是「天主的書」。他強調，度假時，可以重新接觸天地萬物「始終開放、亘古常新、美不勝收」的景色。「空間、天氣、動物、物件；海洋、高山、平原、天空、彩霞、艷陽、日落，尤其是夜裡的滿天星空，一直深邃且迷人。」

跳出日常生活的規律去度假，能帶來極大的益處，促進內在的靜默、幫助人收斂心神。保祿六世教宗於1973年8月5日在三鐘經祈禱活動中談論假期，說：「關於我們稱之為假期的這段休閒時間，我們切莫虛度光陰，或者自私行事。我們的確是要放鬆心情、休養生息、娛樂身心，但是務必明智且謹慎。比方說：讀幾本好書，我們在一年當中其他的日子裡騰不出充分的時間來閱讀；外出旅行，依照我們的喜好來選擇探索我們歷史和藝術的眾多美好資產。再者，我們也要記得，假期格外適合增進友誼、認識各地的風土民情，以及了解我們平時沒空接觸的人們的需求。我們也應該要在假期中結交新的朋友，與他們交談。」

若望保祿二世教宗：假期的重要性之一是相遇

假期是分享寧靜時刻的良機。若望保祿二世教宗生前喜歡在山上度假。他曾多次提到，人為了要恢復精神，就需要和諧、需要活出與他人相遇的美。他於1997年7月6日在三鐘經祈禱活動中表示，「如果希望假期真的能夠如此，而且帶來真正的福祉，那麼人就必須在放假時尋獲與自己、與他人和與環境的良好平衡。這份內外的和諧使靈魂煥然一新、身體和精神恢復活力」。

「假期的一大價值在於相遇，在於無私地與他人相處，深化友誼並分享寧靜時刻。然而，有鑒於我深知人心，以及消費主義社會的情況，我要建議，尤其是青年，應當健康地度假，也就是要健康地抽離日常事務，避免對自己和他人的健康造成有害的影響。否則，假期就會變成是浪費時間和資源，而且放完了自己日思夜想的假期後，一點收穫也沒有。抽離日常事務是有益身心的，但前提是不可忽略健全的道德原則，以及務必負責任地尊重自己的健康。放假的權利不該讓人忘記那些出於種種原因而無法離開自己日常環境的人，他們也許是因為年齡、健康、工作、經濟拮据或其他問題，而無法度假。」

本篤十六世教宗：人在大自然前重新發現自己的渺小

都市的生活節奏極其快速，而且時間變得零散。對於住在城市的人來說，假期特別適合沉浸在大自然中。本篤十六世教宗2005年7月15日在意大利北部山區帶領信眾誦念《三鐘經》時，強調了沉浸在大自然中的需求。

他指出，「在我們所處的世界裡，必須要鍛鍊身心。城市居民尤其有這個必要性，因為城市的生活節奏飛快，沒什麼空間可以用來靜默、深思，或者與大自然輕鬆接觸。此外，假期這幾天也能更長時間地祈禱、閱讀、思考人生的深層意義，與家人和摯愛同在，平靜地過日子。假期提供了停留在自然美景前細細品嚐的絕佳機會，人如果與大自然接觸，就能找回其應有的幅度，重新發現自己是個渺小的受造物，同時也是天主所造的獨一無二的受造物」。

方濟各教宗：在假期深化靈性旅途

假期也是深入探索靈性旅途的時間。方濟各教宗2017年8月6日在三鐘經祈禱活動中發出了這項勸勉。他表示，「暑期是得天獨厚的時機，讓我們在尋求天主、與主相遇中不斷成長。在這段期間，學生沒有課業壓力，很多家庭去度假。重要的是，在休息和脫離日常事務的這段期間，能夠鍛鍊身心，加深靈性的旅途。但願天主之母聖母瑪利亞助佑我們與天主聖言相契合，如此一來，基督便是我們人生的光明和嚮導。讓我們把所有人的假期都託付給聖母，願假期不但寧靜安詳，而且收穫良多；尤其是那些由於年齡、健康、工作、經濟拮据或其他問題而無法度假的人，願他們也有一段放鬆心情的時光，並能因為朋友的陪伴而心情愉悅，擁有歡樂的時刻」。

教宗良十四世：暑期有助於效法諸聖

今年夏天在岡道爾夫堡夏宮，教宗良十四世也在三鐘經祈禱活動中強調，暑期時光能幫助我們放慢腳步，更加效法聖女瑪利亞和瑪爾大那樣聆聽基督、為主服務。

總的來說，對於歷任教宗而言，假期不只是一段休息和放鬆的時間，更是要沉思、聆聽天主聖言的時候。在這份和諧中，休息變成了一條靈性之路，讓我們得以在內心的靜默中，在精神與大自然的高低起伏之間，瞥見上主溫柔慈愛的目光。

