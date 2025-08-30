教宗：宣講基督是每個基督徒的使命

教宗良十四世接見聖安德肋福傳學校的成員，邀請所有基督徒承擔起宣講耶穌基督的使命。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月29日、洗者聖若翰蒙難紀念日接見了聖安德肋福傳學校的成員。該團體由平信徒和聖職人員所組成，旨在宣講福音。教宗用西班牙語發表講話，強調洗者聖若翰為當代傳教者樹立了榜樣。

教宗引用《若望福音》，指出洗者聖若翰見證出「聖言成了血肉，寄居在我們中間」（若一14）。「如果我們仔細反覆閱讀四部福音的前幾章，我們就會發現，每一所福傳學校的關鍵在於：見證出所默觀的，以及與生活的天主的相遇」。

宣揚我們的所見所聞

接著，教宗引用《若望一書》，闡明教會和每一個基督徒的使命在於「我們將所見所聞的傳報給你們，為使你們也同我們相通；原來我們是同父和祂的子耶穌基督相通的」（若壹一3）。為此，教宗鼓勵聖安德肋福傳學校所有成員承擔起作為領洗基督徒的使命，讓每個人都認識並愛慕基督。

教宗說：「在朝聖這幾天，我邀請你們尤其默觀諸位聖人的生平，例如洗者聖若翰的。他們是耶穌基督的忠實追隨者，以善言善行表現出這一點。」

教宗最後祈求美洲主保瓜達盧佩聖母護佑他們，引領他們懷著常新的望德向前邁進。

聖安德肋福傳學校

聖安德肋福傳學校的成員裡有平信徒也有聖職人員，他們同心協力回應耶穌的召叫，將福音傳到地極。該團體於1980年在墨西哥成立，今天遍布在69個國家。

