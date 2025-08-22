教宗致函里米尼大會：望德不叫人蒙羞

教宗良十四世致函問候第46屆里米尼各民族友誼大會與會者，強調和平要通過日常行動來建設，並指出數字革新蘊含危險和挑戰。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世鼓勵第46屆里米尼各民族友誼大會的與會者要做滿懷希望的和平締造者，為公益效勞。教宗在8月21日公布的訊息中表達了這份期許。

望德不叫人蒙羞

這封訊息由聖座國務卿帕羅林樞機署名。教宗在訊息中向活動主辦方、志願者和所有參與者表示，他“由衷盼望他們能喜樂地承認，‘匠人棄而不用的石頭，反而成了屋角基石’；那是一塊‘精選、寶貴的基石，凡信賴祂的，決不會蒙羞’（參閱：伯前二6-7）”。這是因為“望德不叫人蒙羞”（羅五5）。

那些被認為配不上生命的一切，往往會被丟棄在曠野裡。教宗指出，但聖經多次記載，天主正是在那看似寸草不生的地方經過。

阿爾及利亞的殉道者

本屆里米尼大會為阿爾及利亞的殉道者設置了一個展區，聖父教宗對此表示讚賞。教宗指出，“他們身上閃耀著教會使命的光輝。教會蒙召居住在曠野裡，與全人類緊密相連，效法天主子的道成肉身和自我奉獻，拆除那些阻隔不同宗教與文化的猜忌之牆”。

教宗呼籲眾人團結一心，重申他今年6月在梵蒂岡對意大利主教們的叮囑。當時，教宗“期勉每個教區都能推動非暴力教育的課程，為當地的衝突採取調解措施，並推進一些接納的計劃，將對他人的恐懼化為相遇的機會”。

和平是一條謙遜之路

此外，教宗也祈願每個團體都成為“和平的家”，在那裡“對話化解敵意、正義得以實現、寬恕得到守護”。而且，“和平不是精神上的烏托邦；它是一條由日常行動所鋪設的謙遜之路”。

懷著這份心情，教宗鼓勵所有人傳達並發揚新意，讓“信望愛三超德能化為深刻的文化皈依”。

促進公益與和平

為此，教宗建議要探索出新的發展模式，用以“取代那些缺乏公平與可持續性的增長途徑”。“為了事奉生活的天主，我們必須摒棄利潤這個偶像，它嚴重損害到正義、相遇和交流的自由、所有人對公益的參與，以及和平”。

信仰如果“對世界變成曠野的情況漠不關心，或者間接助長對此情況的縱容”，那麼它就“不再跟隨耶穌基督”。

當前數字革新的危險

省思當代社會的現況，教宗談及科技的快速發展。他提醒人們，“當前的科技革新恐怕會造成歧視和衝突加劇”。因此，那些順從聖神、不再是奴隸、而是天主子女的人，應當在其中發揮創意，讓“曠野變成花園、變成諸位聖人所預言的‘天主之城’”。

教宗最後向與會者頒賜他的降福，並呼求曉明之星、童貞榮福瑪利亞的代禱。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html