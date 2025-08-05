教宗赴醫院探望患病少年依納爵，家屬倍感安慰

15歲西班牙少年依納爵·公撒韋斯目前在羅馬耶穌聖嬰兒童醫院住院治療。他的父母兄姊正在為他祈禱時，教宗良十四突然造訪，令他們喜出望外。

（梵蒂岡新聞網）15歲的西班牙少年依納爵·公撒韋斯（Ignacio Gonzalvez）目前住在羅馬耶穌聖嬰兒童醫院的重症監護室，隨時可能會嚥下最後一口氣。8月4日週一，就在他的父母、哥哥和姊姊為他閉目祈禱時，在一旁陪伴的神父用手肘提醒他們，教宗良十四世來了！教宗沒有事先通知家屬，就直接來到醫院探望這名15歲的少年。此前，他於8月2日在青年禧年慶典的守夜禮中邀請大家為這名少年祈禱，現在他親自來到醫院探病。

連日守候祈禱，求主施行奇跡

在鎮定劑的作用下，依納爵看不見也聽不到。淋巴瘤已經侵犯到他的呼吸道，情況十分危急，不僅隨時可能會結束生命，而且在此階段會疼痛難耐。依納爵的哥哥今年24歲、姊姊17歲，他們和父母親連續幾天日夜守候在依納爵身旁。

他們與西班牙穆爾西亞的新慕道團體一起來到羅馬參加禧年活動，依納爵四天前突然胸口劇痛，緊急送往耶穌聖嬰兒童醫院救治。他平常在家會做運動，只是偶爾咳嗽。他在毫無徵兆的情況下發病，醫生們說，要是再晚幾個小時送醫，他就一命嗚呼了。因此，依納爵的父母、哥哥和姊姊日以繼夜為他祈禱，懇求天主施行「奇跡」。

我們是為天國而受造

依納爵的姊姊表示，教宗良十四世是個「謙和的人」。他先是陪伴了公撒韋斯一家人大約半個小時之久，然後再去探望腫瘤科的其他病人，逐一問候其他患病青年和醫院員工。

教宗與公撒韋斯全家一起誦念《聖母經》和《天主經》，降福了他們每一個人。教宗引用福音，談論永生、天主的聖意，並且說：「我們是為了天國而受造的。」

依納爵的父親在等候下一次的探視時間時，接受本新聞網的電話採訪。他表示，教宗「對他們說了一些話，對他們助益良多」。「他告訴我們，重要的是要承行天主的旨意，以及我們真正的歸宿是天國的永生。這帶給我們安慰，因為我們努力活出信仰，知道這是真理。在痛苦煎熬的時刻，得到教宗的探望並聽見他的這一席話，這是我們身上所能發生的最美好的事了。」

天主的臨在

依納爵的母親也如此堅信。她在解釋小兒子的病情時，聲音不時顫抖，實在是病在兒身、痛在娘心。然而，她跟丈夫一樣，都談到了信德和安慰。她感謝教宗帶給的這份「驚喜」，說：「他告訴我，既然依納爵撐到了羅馬，教宗就能來醫院探望他。這些話雖然平平無奇，卻十分溫馨。」

這位母親接著強調，「教宗告訴我們，這是一個奧秘，儘管我們不了解很多事，卻明白天主在那裡，祂深愛每一個人。作為母親，我感受到耶穌基督接近我，對我說：『妳不孤單。』對我而言，教宗來醫院探病的意義正是：堅定了天主沒有遺棄我們的信念。」

關懷成河

自從教宗在青年禧年慶典的守夜禮邀請眾人為患病少年依納爵祈禱後，全世界的人就都不願意棄公撒韋斯一家人於不顧。這一家五口現在身處異鄉，也需要找個棲身之地。這幾天，他們收到了為數眾多的關懷訊息。

公撒韋斯太太說：「我們的經歷觸動了很多人的心靈，許多青年為這孩子祈禱。這是聖神的化工。我們跟許多其他家庭一樣，只是無名之輩。看到很多人祈禱、很多人關心，以及教宗親自來探病，這是莫大的安慰。我們知道，天主與我們同在。」

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