聖母升天節彌撒：上主的愛敦促我們不再只為自己而活

聖母升天節正日，教宗良十四世在岡道爾夫堡宗座堂區主持彌撒，闡明我們在聖母瑪利亞身上看見我們的歸宿。

（梵蒂岡新聞網）在聖母升天節正日，教宗良十四世在岡道爾夫堡宗座堂區，即維拉諾瓦聖多默堂主持彌撒。教宗在講道中默觀天主如何始終與我們一起戰勝死亡，因為我們對祂的聖愛所說的「是」，讓一切得以改變。

教宗從13日週三下午就來到羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮避暑。15日週五清晨，那裡的宗座堂區早已座無虛席，很多信友聚集在聖堂外的自由廣場，通過大屏幕和擴音設備參與教宗主持的彌撒。

教宗的講道以基督、聖母和我們的「是」為核心展開。教宗指出，「在十字架上，耶穌自由地表達『是』，讓死亡失去力量。在十字架上，信任獲得了勝利，那看見未見之事的愛大獲全勝，寬恕得勝」。

今日殉道者身上反映出聖母的「是」

那時候，聖母在十字架下與她的聖子在一起。教宗表示，只要我們不逃避現實，而且以我們的「是」來回應上主的「是」，我們就能在聖母身上發現我們自己。

「在我們時代的殉道者身上，在信德與義德、溫良與和平的見證人身上，那個『是』依然存在，而且仍在遏制死亡。於是，這喜樂的一天便是敦促我們去選擇如何及為誰而活的一天。」

《謝主曲》帶來希望

在慶祝聖母生命「終向」的一天，教宗指出，「塵世的每一段經歷，包括天主之母的經歷，都是簡短且必將結束的」，但它絕不會消失得無影無蹤。聖母的《謝主曲》為我們展現了這一點，教會世世代代都在日落時分詠唱這首曲子。聖母瑪利亞的「是」孕育生命，當天主聖言得到接納時，這份生命力就在教會和全人類當中延綿不絕。

此外，《謝主曲》也幫助「弱小者、飢餓者和天主勤奮僕人的希望倍增」，因為「與天主同在，沒有不能的事」（參閱：路一37）。然而，如果「人的安全感、物質舒適和輕鬆占上風，良心就會沉睡過去，這份信仰便會老化，取而代之的是死亡，後者會以屈服、埋怨、依戀過往和不安全的形式出現」。

在榮召升天的聖母身上看見自己的歸宿

教宗強調，我們如果「選擇生命」，就能在榮召升天的聖母身上「看到我們的歸宿」，明白「我們人人都能在基督內吞滅死亡」（參閱：格前十五54）。為此，教宗勉勵眾人「選擇生命」，克服恐懼和不確定性，讓那些誘使人們只顧自身「利益」的死亡聲音噤聲。

教宗最後總結道：「我們是基督的門徒。是祂的愛在我們的時代催促著我們的靈魂與肉身。作為個人和教會，我們不再只為自己而生活。」

