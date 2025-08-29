韋萊特里宣布為“瑪利亞之城”，教宗願此激勵基督徒見證

在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名、寄給韋萊特里教區主教的信函中，教宗良十四世勸勉要活出接納，尤其是對弱勢群體的接納，教宗並向年長者致以特別的關懷。

（梵蒂岡新聞網）羅馬近郊的韋萊特里自8月26日起得到“童貞聖母瑪利亞的母愛庇護”：這是在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名，以教宗良十四世的名義，寄給韋萊特里（Velletri）教區魯索（Stefano Russo）主教的信函中所提到的。

羅馬近郊的韋萊特里宣布為“瑪利亞之城”之際，教宗良十四世送上了這份祝福。教宗期望此舉能促進“對聖母的敬禮，同時激勵教友做出慷慨的福音見證，並熱忱致力於推動公共福祉，祥和共處，尤其接納弱勢群體”。

在韋萊特里，瑪利亞被稱為“恩寵之母”。教宗也藉由聖母的轉禱，將他的降福賜予“司鐸、地方當局以及所有參加宣布儀式的人，並特別關懷患病者與年長者”。

宣布韋萊特里為“瑪利亞之城”的儀式於8月26日晚上舉行。聖母像遷到市政府大樓後，眾人一同遊行至主教座堂，參加魯索主教主持的彌撒。對這位主教而言：宣布該城市為“瑪利亞之城”是一個召叫，邀請我們每一個人在日常生活中做和平的締造者，並共同負起責任，以此作為信仰的具體標記。但願該城市獲承認為“瑪利亞之城”一事，能成為每個人生活在現在和未來的指南針。它同時也敦促韋萊特里要成為一個接納與包容的城市，將差異轉變為財富，推動相遇如同希望之路。

