教宗為青年主持守夜禮：天主的愛使恐懼給希望讓位

教宗良十四世在羅馬郊區托爾維爾加塔為青年禧年慶典主持祈禱守夜禮，重申唯有在基督內才有真實的友誼。教宗勉勵青年勇敢作出充滿意義的重大抉擇，聽從基督的聖言，服務窮人，效法祂的榜樣去生活、去愛。

（梵蒂岡新聞網）與人的友誼和與主的相遇、勇敢選擇與被揀選、對在場眾人的問候和對朝聖途中不幸過世者的悼念。教宗良十四世8月2日晚上在羅馬郊區托爾維爾加塔會場與青年禧年慶典參與者一起進行守夜祈禱，並且圍繞著這些課題展開交談。

當天上午9點起，來自世界各地的朝聖青年便紛紛湧入托爾維爾加塔會場。到了下午5點，已經有40萬名青年進入會場，欣賞守夜禮前的餘興節目，包括青年的分享見證、樂團演出、舞蹈和朗誦詩詞等等。年輕人也通過大屏幕聆聽了從若望保祿二世教宗到教宗良十四世對他們的鼓勵，並收看了2027年首爾世界青年節的宣傳片。

晚上7點25分左右，教宗的直昇機來到托爾維爾加塔上空，那時現場人數已經超過80萬人。直升機降落後，教宗立即換乘敞蓬座車，在會場繞行問候青年。在管弦樂團與聖詠團活潑輕快的聖樂聲下，將近百萬名熱情如火的青年歡呼連連，一些體力旺盛的年輕人在平行的車道狂奔追趕教宗，塵土隨之揚起。

隨後，教宗走下座車，接過禧年十字架、將它舉揚起來，率領一眾青年走向祭台。世界各國的青年走在教宗身後，齊步向前邁進。守夜禮開始時，在場眾人首先伏求聖神降臨。接著，教宗在祈禱的氛圍中與青年進行推心置腹的交談，先後以西班牙語、意大利語和英語回答一名墨西哥少女、一名意大利少女和一名美國男青年的問題。

第一個問題涉及在社交媒體時代，如何建立真誠的友誼並得到真實的愛，以及信仰怎樣幫助我們建設未來。關於這點，身為奧斯定會會士的教宗從聖奧斯定的思想出發，指出「聖奧斯定雖然不認識當今科技的發展，但他明白我們內心深處的渴望」。教宗引用聖人的話說：「除非在基督內，沒有任何友誼是真實的。真正的友誼始終是在耶穌基督內秉持真理、愛與尊重。唯有在祂內，才能得到幸福和永恆。」

「與基督的友誼是信仰的基礎。它不只有助於建設未來，更是我們的北極星。當我們的友誼反映出與耶穌的緊密紐帶時，各種關係當然才會恢復其真誠、慷慨和真正的樣貌」。

第一個問答結束後，全體詠唱聖歌，然後進入第二個問題，探討選擇的勇氣。對此，教宗提醒道，「要通過生活的考驗去學習做選擇，而且首要之務是要牢記，我們是被揀選的」。

再者，教宗贊同提問者說的：「選擇意味著也要放棄其他選項，這經常使我們裹足不前。」教宗說：「為了做個自由的人，需要從穩固的基礎出發，從那支撐我們步伐的磐石開始。這磐石就是天主聖愛，祂先我們而行、使我們感到驚喜。」

選擇的勇氣正是來自於天主聖愛。於是，「恐懼給希望讓位，因為我們確知，天主使祂所展開的得以完成」。教宗由此列舉那些充滿意義的重大抉擇，例如：婚姻、聖秩和修道的奉獻生活。這一切「表達出自我奉獻，它不僅自由，而且給人帶來自由，使我們獲得真正的幸福。這些選擇賦予我們的生命以意義」。

說到這裡，教宗也念及幾名未能參與禧年活動的青年。他說：「我想到兩名少女，20歲的西班牙人瑪利亞，以及18歲的埃及少女巴斯加（Pascale）。她們兩人都選擇來羅馬參加青年的禧年慶典，卻在這幾天過世。讓我們為她們同心祈禱；我們也要為她們的家人、朋友和團體祈禱。求復活主耶穌接納她們進入祂國度的平安與福樂中。另外，我也要請你們為另一名朋友祈禱，他是西班牙青年依納爵·公撒韋斯（Ignacio Gonzalvez），目前在耶穌聖嬰醫院住院。讓我們為他、為他的健康祈禱。」

在第二個和第三個問答之間，青年也以聖歌收斂心神祈禱。談到第三個問題，即在生活中與復活主耶穌相遇的方法，教宗強調：「耶穌是在我們良心培育的過程中始終陪伴我們的朋友。你如果真心想要與復活主相遇，就要聽從祂的聖言，也就是救恩的福音。」

教宗進一步勉勵青年「要省思自己的生活風格，尋求正義，好能建設更有人情味的世界。要服務窮人，從而為善作見證。要朝拜至聖聖體內的基督、祂是永生的泉源。要依照始終與我們同行的耶穌善師的榜樣去讀書、工作，並且去愛」。

此外，教宗也重申門徒們對耶穌的請求：「請留下來與我們在一起。」（參閱：路廿四29）這是因為，若是沒有主耶穌，我們就無法實踐我們所渴望的善。而且，與主相遇的人，必定希望其他人也遇見天主，正如本篤十六世教宗所言，「有信仰的人絕不孤單。換句話說，我們在教會內，也就是在所有誠心尋求祂的人的共融內與基督相遇」。

問答環節結束後，在場眾人恭聽了有關厄瑪烏門徒的福音章節（參閱：路廿四），然後朝拜聖體。教宗與青年一起跪在至聖聖體前，踐行他的教導。守夜禮結束時，教宗向聖詠團和管弦樂團致以感謝，同時也叮囑在場眾人好好休息，養足精神參加隔天早上的閉幕彌撒。

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