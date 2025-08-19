教宗：宣講福音、正義與環境是亞馬遜主教們的優先要務

近日在波哥大正在舉行亞馬遜教會聯會，教宗在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的電函中，勉勵該地區的主教們繼續他們的使命，為親愛的亞馬遜地區居民服務。

（梵蒂岡新聞網）“教會的使命是向所有人宣講福音，公平對待居住在亞馬遜的各民族，以及照料他們的共同家園”：這是教宗良十四世要求該地區的主教們在“牧靈行動中”保持一致的三個層面。

教宗寄給亞馬遜教會聯會（CEAMA）主席巴雷托（Pedro Ricardo Barreto Jimeno）樞機的電函中，提到了上述內容，該電函由聖座國務卿帕羅林樞機署名。亞馬遜教會聯會於8月17日至20日在波哥大舉行。

宣講基督之處，不義就會退去

電函中強調，“至關重要的是，在亞馬遜地區的居民中間，要仁愛且清晰地宣講，萬物總歸於耶穌基督（參閱：弗一10），以便我們把常新、純潔的喜訊和天上神糧的滋養帶給他們，這正是成為天主子民和基督奧體的唯一方式。在這項使命中，一個在教會歷史內得到證實的信念推動著我們，即：凡是宣講基督聖名的地方，不義就會相應地退去。因為正如聖保祿宗徒所表示的，如果我們能夠彼此接納為弟兄，那麼人就會停止剝削他人（參閱：費一16）”。

“在這代代相傳的教義範疇內，顯然我們有權利和義務去照料天父託付給我們的‘家園’，如同辛勤的管家，以免任何人肆意地毀壞那些訴說著造物主美善的大自然瑰寶，或者淪為大自然的奴隸或崇拜者，因為賞賜給我們的這一切，是為了幫助我們讚美天主和獲得我們靈魂的救贖（參閱：聖依納爵《神操》，第23條）。”

團結和集體領導

最後，教宗感謝亞馬遜地區的主教們努力為亞馬遜地區教友們謀求最大的益處，並勉勵他們“在主教機構團結和集體領導的基礎上，具體且有效地輔助教區主教和宗座代牧完成他們使命”。而這一切要考慮到對教會內各種聖召的聆聽和他們的參與，關於這點，主教們在世界主教會議上已有所體會。

