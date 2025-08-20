教宗公開接見：真寬恕在懺悔前就先施予

在週三公開接見活動的要理講授中，教宗良十四世從耶穌在最後晚餐的舉動出發，談論了真正的寬恕。耶穌的榜樣展現出，在我們請求寬恕以前，祂就已經先寬恕了我們。

（梵蒂岡新聞網）真正的寬恕在懺悔前就已經施予。教宗良十四世8月20日主持例行的週三公開接見活動，在以「基督是我們的希望」為主題的禧年要理講授中強調了這點。

如同前一週那樣，20日週三的公開接見活動也在室內舉行。保祿六世大廳內座無虛席，有些無法進場的人在戶外通過大屏幕參與這項活動。在場眾人先聆聽了選自《若望福音》的福音章節：在逾越節慶日前的晚餐上，耶穌知道祂離此世歸父的時辰已到，祂愛祂的門徒到底，便他們洗腳（參閱：若十三1-5）。

在要理講授中，教宗繼續帶領眾人省思耶穌的受難、聖死與復活，凝視祂的慈愛。教宗指出，耶穌儘管遭到出賣，祂依然愛祂的門徒到底：為他們洗腳，甚至拿一片餅給出賣祂的人，在最後的試探中展現出那份愛。這片餅事實上象徵了天主竭盡所能來到我們身邊，賜予我們祂的愛與寬恕。

教宗強調，耶穌從未否認過邪惡的存在，或是假裝這世界上沒有發生過醜惡之事，祂的榜樣為我們展示出，真正的寬恕不會等到懺悔後才施予，而應該是首先賜予的禮物。當我們體驗到受傷害或被出賣時，即使當我們感到被誤解、遭遺棄，或者看似一場徒勞，讓我們祈求恩寵，好能給予真正的寬恕。如此，我們便能體會到那源自一顆慈愛與憐憫之心帶來的自由與平安。

在問候講不同語言的朝聖者時，教宗用意大利語問候了講中文的人。他說：「我向講中文的人們致以親切的問候。親愛的弟兄姐妹，你們要忠於天主，從而向鄰人見證祂的愛與美善。我降福大家！」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html