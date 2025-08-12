8月13日公開接見活動改在保祿六世大廳舉行

由於氣象預報高溫炎熱，教宗本週三、8月13日上午10點主持的公開接見活動將改在梵蒂岡保祿六世大廳舉行。當天下午，他將前往岡道爾夫堡夏宮。

（梵蒂岡新聞網）由於氣象預報高溫炎熱，教宗良十四世8月13日上午10點主持的週三公開接見活動將改在梵蒂岡保祿六世大廳舉行。隨後，他將前往聖伯多祿大殿，問候那些在保祿六世大廳滿席後、在外通過大屏幕參加公開接見活動的人。

當天下午，教宗將前往岡道爾夫堡夏宮，開始第二段的暑期休息時間。在這段暑休期間，8月15日聖母升天節上午10點，他將在宗座堂區、維拉諾瓦的聖多默堂舉行彌撒，並於中午12點在夏宮前自由廣場帶領信眾誦念三鐘經。

8月17日主日上午9點半，教宗將在阿爾巴諾的圓形聖母堂朝聖地，與教區明愛會救助的貧困者和工作人員一同舉行彌撒。中午12點，他要在岡道爾夫堡的自由廣場帶領信眾誦念三鐘經。最後，他將與貧困者和得到明愛會照顧的人在岡道爾夫堡夏宮內的願祢受讚頌莊園共進午餐。

