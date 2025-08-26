教宗：輔祭員有助於引領信友進入彌撒的奧秘

教宗良十四世接見法國輔祭員，提到該國司鐸短缺的現象，讚許青年的輔祭服務有助於引領信友進入感恩祭奧秘的神聖美妙中。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月25日在梵蒂岡接見了大約360名法國輔祭員。他們在神父和主教們的陪伴下，禧年期間來羅馬朝聖。

教宗以法語發表講話，強調跨聖門的朝聖旅途是個轉向天主、增進信仰和愛的良機，進而成為更加忠於基督的門徒。他邀請法國天主教青年花點時間在內心深處與耶穌交談，更加愛祂。「祂只渴望成為你生命中的一部分，由內照亮你的生命，成為你最要好、最忠實的朋友。與耶穌在一起，生活變得美好又喜樂。」

有鑒於2025禧年的主題是希望，教宗指出，世界上的許多問題提醒基督徒，我們需要望德。在全球議題和個人磨難中，教宗鼓勵青年仰望耶穌，祂有權威拯救我們，而且祂始終在我們身邊，因為祂深愛著我們。

「有個明確的證據證明，耶穌愛我們並且拯救我們：祂為我們在十字架上獻出了生命。事實上，人若為了所愛而獻出生命，再沒有比這更大的愛情了（參閱：若十五13）。」望德將在我們的人生中常相伴隨，如同暴風雨中安全的錨那樣拋入天上（參閱：希六19）。

天主教信仰最美好的是天主子「願意為我們這些受造物而受難和死亡。天主愛我們愛到為我們而死！」因此，教宗說，世人不必害怕天主。祂深愛著我們，不斷將祂不朽的生命賜給我們。

教會在感恩祭中將耶穌為救我們而犧牲的記憶代代相傳，輔祭員正是在彌撒中協助司鐸。因此，教宗說：「親愛的輔祭員，彌撒慶典今天拯救我們，今天拯救世界！這是基督徒生活和教會生活中最重要的事，因為天主在這相遇中一次又一次為了愛，將自己獻給了我們。」

教宗強調，基督徒參與彌撒，不是出於遵守法律，而是因為愛，因為我們需要天主的生命。緊接著，教宗感謝法國輔祭員在各自堂區的服務，並敦促他們始終「牢記禮儀慶典的偉大和神聖性」。「但願你們的態度、你們的靜默、你們服務的莊重、禮儀之美、你們一舉一動的秩序和莊嚴，都能引領信友進入感恩祭奧秘的神聖美妙中」。

此外，教宗也鼓勵青年考慮司鐸或奉獻生活聖召，稱「法國司鐸短缺」的現象為法國和教會來說是「一大不幸」。教宗最後勉勵輔祭員見證出在彌撒中服務的榮譽感和喜悅之情，期許他們堅持為世界帶來希望的記號。

