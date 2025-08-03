教宗主持青年彌撒：生命的圓滿在於喜樂，而非財富

時隔不到12小時，教宗良十四世重返羅馬近郊的托爾維爾加塔會場，為青年禧年慶典主持閉幕彌撒。面對一百多萬名朝聖青年，教宗鼓勵他們返回各自國家後，也要持續跟隨耶穌，祂是我們的希望。

（梵蒂岡新聞網）生命的圓滿與喜樂有關，因此我們要思念天上的事。教宗良十四世8月3日主日上午在羅馬近郊托爾維爾加塔會場為青年禧年慶典主持閉幕彌撒，現場的參禮者多達一百多萬人。

當天上午7點半過後，教宗回到托爾維爾加塔，那裡是前一晚守夜禮和主日閉幕彌撒的會場。營地中，一些睡眼惺忪的青年在管弦樂聲中醒來，聽到教宗抵達的消息，立刻精神抖擻。許多年輕男女擠到教宗敞篷座車必經的護欄旁，與教宗互相問候。繞行了半個多小時後，教宗來到祭台前，親切地表示希望青年前一晚休息得好，並邀請他們為即將展開的彌撒聖祭做好準備。

彌撒聖祭於上午9點開始，共祭的司鐸約有7千人、主教有450人。教宗主要用意大利語發表講道，期間夾雜著西班牙語和英語來勉勵在場青年。他以西班牙語提及方濟各教宗在里斯本世青節期間對青年的囑託，說：「每個人都蒙召面對重大議題，它們沒有簡單或立竿見影的解答，卻邀請人們踏上旅途、超越自我、走得更遠。」

接著，教宗用英語對青年說：「我們心中有一個熊熊燃燒的疑問、一份對真理的渴求，我們不可予以忽視。它引導我們去問：什麼是真正的幸福，什麼是人生的意義？」朝聖青年這幾天在羅馬「得到許多美好經驗，與世界不同地方、不同文化的其他年輕人相遇，交換知識、分享期待，並且領受修和聖事與天主的寬恕」。

教宗用意大利語強調：「在這一切事上，你們能領會到一個重要的答案：我們生命的圓滿不取決於我們所累積的財物，如同我們在福音中聽到的一樣（參閱：路十二13-21）。」相反地，生命的圓滿「與我們所能接納和分享的喜樂有關」。因此，「我們需要舉目向上、仰望高天、『思念天上的事』（哥三2）。」

懷著這份願景，「我們必將更好地明白『望德不叫人蒙羞』的意義，『因為天主的愛，藉著所賜與我們的聖神，已傾注在我們心中了』（參閱：羅五5）。教宗重申：「我們的希望就是耶穌。」

他鼓勵青年「始終與基督相結合，存留在祂的友誼，勤祈禱、朝拜聖體、領聖體、辦告解、行愛德，從而滋養這份友誼」。這正是很快就要榮列聖品的真福弗拉薩蒂（Piergiorgio Frassati）和阿庫蒂斯（Carlo Acutis）所教導的。

教宗最後將在場青年託付給希望之母聖母瑪利亞。但願在她的護佑下，青年回到各自國家後，能繼續喜樂地追隨救主耶穌的足跡，以他們的熱忱和信仰見證去感染他們所遇見的每一個人。

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