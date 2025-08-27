新書《願平安》：談教宗牧職之初的訓導主題

關於教宗良十四世牧職之初的講話集於8月27日在書店上架。梵蒂岡書局出版社以意大利文、英文和西班牙文發行此書，它有助於更深入地認識現任教宗的思想。

（梵蒂岡新聞網）以天主為先、在教會內共融、尋求和平：這些是教宗良十四世宗座牧職的重要主題，而且在閱讀新書《願平安！對教會和世界說的話》時，必會領略到這些「首要之務」。新書《願平安》由梵蒂岡書局出版社發行，8月27日上架，內容約有160頁，定價為15歐，目前已有意大利文、英文和西班牙文版本。

教宗良十四世於2025年5月8日首次向全世界表達問候，在教會紀念阿爾及利亞殉道者的那一天，教宗向所有人祝願「沒有武裝並解除武裝」的和平。這一席話令人想到提比里（Tibhirine）嚴規熙篤會隱修院院長德謝爾熱（Christian de Chergé）的遺言，他與同伴們一起被仇教者殺害，2018年榮列真福品。

從教宗的多次講話中清楚浮現出，教會內任何人，尤其是身居高位者，都要以天主為先。換句話說，就是要「讓自己變得渺小，以便於基督廣為人知，光榮歸於祂」。此外，教宗也熱切盼望「教會團結一心，作合一與共融的記號，成為世界修和的酵母」。教宗為修和發出無數次的呼籲，不僅籲請政治人士，也呼喚每個人的心靈：「和平要從我們每個人做起：首先是我們看待他人、聆聽他人、談論他人的方式。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html