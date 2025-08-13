教宗要理講授：主愛我們不變的保證

由於天氣高溫炎熱，本週的週三公開接見活動改在梵蒂岡保祿六世大廳舉行。教宗良十四世繼續帶領信眾反省在最後晚餐中發生的事情，強調我們的希望就在於：即使我們背棄祂，祂也永遠不會背棄我們；即使我們負賣祂，祂也絕不會負賣我們。

（梵蒂岡新聞網）由於天氣高溫炎熱，教宗良十四世8月13日上午10點主持的週三公開接見活動改在梵蒂岡保祿六世大廳舉行。教宗繼續進行以“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年系列要理講授，省思耶穌在最後晚餐中預示一位門徒即將出賣祂。

上週公開接見活動中，信眾聆聽了選自《馬爾谷福音》的章節，描述耶穌如何預備祂的最後晚餐（參閱：谷十四12-16）。本週繼續上週的情境，講述在最後晚餐中，耶穌指出將有一位門徒出賣祂（參閱：谷十四17-21）。在福音中，耶穌說：“負賣人子的那人是有禍的！那人若沒有生，為他更好。”（谷十四21）表面看來，耶穌的話似乎很嚴厲，但目的不是為譴責或羞辱負賣祂的人，而是以深愛、憐憫及痛心說出了真相。教宗邀請我們，若我們真誠地反思自己的生活，我們也會發出和門徒們一樣的詢問：“難道是我嗎？”這個詢問在我們心中為真理敞開空間。

教宗接著說，這很重要，因為救恩的開端在於意識到，我們可能會因自己的罪過而背叛上主的信任。儘管我們會犯錯，但我們的希望就在於：即使我們背棄祂，祂永遠不會背棄我們；即使我們負賣祂，祂也絕不會負賣我們。為此，教宗勸勉信眾，我們要讓祂的慈愛來觸動我們，好能真正地重生，成為祂所鍾愛的子女。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的人。他在問候講德語的朝聖者時，特別提到：“本週五我們將慶祝童貞榮福瑪利亞榮召升天瞻禮。讓我們依靠她的引領，好能效法她對主完美忠信的榜樣，並因此而進入天上的光榮。大忠者貞女，請為我們祈求。”

接著，他對講中文的人們說：“親愛的弟兄姊妹們，我為你們以及你們的美好願望祈禱。我降福大家！”

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html