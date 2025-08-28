教宗：願聖地享有和平，停止強行遷移人口

教宗本月27日在週三公開接見活動結束時，再次強烈籲請有關各方和國際社會結束加沙地帶的衝突並釋放人質。他也與天主教耶路撒冷拉丁禮宗主教和東正教希臘禮宗主教一同呼籲，這兩位宗主教前一天、26日對軍事行動及其對民眾造成的影響表示擔憂。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月27日在週三公開接見活動結束之際，再次為聖地呼求和平。他“向有關各方和國際社會發出強烈呼籲，懇請結束這場帶來如此巨大恐怖、摧毀和死亡的衝突”。

接著，教宗提到仍在綁架者手中的許多以色列人質和巴勒斯坦人民的痛苦。他說：“我籲請釋放所有人質，實現永久的停火，促使人道主義援助能安全地進入，並要全面遵守人道主義法，特別是保護平民的義務，以及禁止集體懲罰、無差別濫用武力和強行遷移人口。”

此外，教宗也與耶路撒冷的兩位宗主教一同呼籲。前一天、26日，東正教德奧斐羅三世宗主教和天主教皮扎巴拉樞機發表聯合聲明，沉痛地為和平發出呼籲，“籲請結束這暴力螺旋、結束戰爭，並要將人們的公益作為首要之務”。對此，教宗表示，他與耶路撒冷東正教希臘禮宗主教和天主教拉丁禮宗主教發出共同的呼聲。

教宗最後敦促眾人“懇求聖母瑪利亞、和平之后、慰藉與希望的泉源”。但願“她的轉禱使這片大家所珍視的土地獲得修和與和平”。

