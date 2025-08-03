教宗關懷加沙和烏克蘭青年，與青年相約在首爾世青節

青年禧年慶典閉幕彌撒結束之際，教宗向在場一百多萬人表示感謝，念及那些無法到場的青年和遭受戰爭影響的年輕人。他與眾人相約於2027年在首爾世青節再會。

（梵蒂岡新聞網）「本次青年禧年慶典後，青年的希望朝聖之旅要繼續將我們帶往亞洲！」教宗良十四世在青年禧年慶典彌撒結束之際向在場一百多萬名朝聖者如此說道，並宣布：「2027年8月3日至8日，全世界的青年將要與伯多祿繼承人再次相聚，在韓國首爾慶祝世界青年節。」

首爾世青節的主題是：「你們放心，我已戰勝了世界。」（若十六33）教宗表示，「正是居住在我們心中的希望，帶給我們力量，使我們得以宣講復活主基督已戰勝邪惡和死亡。你們這些年輕的希望的朝聖者，將要為此作見證，直到地極」。「因此，我與你們相約在首爾：讓我們繼續一起夢想、同心盼望！」

教宗在誦念《三鐘經》前向天主、參禮者，以及活動籌備方表達感謝。他念及那些無法親自到場參加禧年活動的青年，並關懷所有身處在戰爭地區的青年，例如加沙地帶和烏克蘭的年輕人。

教宗特別惦念這幾天不幸過世的瑪利亞和巴斯加（Pascale），他曾在前一天晚上的祈禱守夜禮提到這兩名女青年，前者是西班牙人、後者是埃及人。她們兩人選擇了前來羅馬參加屬於青年的禧年活動，卻在朝聖旅途中突然離世。

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