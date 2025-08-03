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2025.08.03 Giubileo dei Giovani - Santa Messa a Tor Vergata
教宗
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教宗關懷加沙和烏克蘭青年，與青年相約在首爾世青節

青年禧年慶典閉幕彌撒結束之際，教宗向在場一百多萬人表示感謝，念及那些無法到場的青年和遭受戰爭影響的年輕人。他與眾人相約於2027年在首爾世青節再會。

（梵蒂岡新聞網）「本次青年禧年慶典後，青年的希望朝聖之旅要繼續將我們帶往亞洲！」教宗良十四世在青年禧年慶典彌撒結束之際向在場一百多萬名朝聖者如此說道，並宣布：「2027年8月3日至8日，全世界的青年將要與伯多祿繼承人再次相聚，在韓國首爾慶祝世界青年節。」

首爾世青節的主題是：「你們放心，我已戰勝了世界。」（若十六33）教宗表示，「正是居住在我們心中的希望，帶給我們力量，使我們得以宣講復活主基督已戰勝邪惡和死亡。你們這些年輕的希望的朝聖者，將要為此作見證，直到地極」。「因此，我與你們相約在首爾：讓我們繼續一起夢想、同心盼望！」

教宗在誦念《三鐘經》前向天主、參禮者，以及活動籌備方表達感謝。他念及那些無法親自到場參加禧年活動的青年，並關懷所有身處在戰爭地區的青年，例如加沙地帶和烏克蘭的年輕人。

教宗特別惦念這幾天不幸過世的瑪利亞和巴斯加（Pascale），他曾在前一天晚上的祈禱守夜禮提到這兩名女青年，前者是西班牙人、後者是埃及人。她們兩人選擇了前來羅馬參加屬於青年的禧年活動，卻在朝聖旅途中突然離世。

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2025 Aug 03, 14:09

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。