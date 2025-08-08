教宗接見威尼斯監獄徒步朝聖的服刑人

教宗良十四世8月7日接見了一群來自威尼斯的朝聖者，他們當中有三名聖母監獄的服刑人。

（梵蒂岡新聞網）意大利威尼斯聖母監獄（Casa Circondariale di S. Maria Maggiore）的三名服刑人與其他朝聖者一起於8月7日在梵蒂岡蒙教宗良十四世接見。這個禧年朝聖團的旅程將近有5百公里，其中最後一百公里，也就是從特爾尼（Terni）到羅馬的這段路程，他們是徒步進行的。

與朝聖者們一同晉見教宗的有威尼斯宗主教莫拉利亞（Francesco Moraglia）、監獄專職司鐸卡達穆羅（Massimo Cadamuro）神父，以及威尼斯宗主教區的其他工作人員。晉見教宗以前，卡達穆羅神父向本新聞網說：「與教宗良的會晤的確讓我們的朝聖旅途的經驗達致圓滿。這個朝聖旅途完全是在希望的旗幟下進行的，希望為所有人的真生命來說是個必不可少的幅度。」

威尼斯聖母監獄的監獄長法里納（Enrico Farina）也參加了這次接見活動。他表示，此活動讓服刑人有機會參與「人性與靈性深厚的旅途」，這令他引以為榮。之後，服刑人將得到一本空白日記本，裡面寫著「本次意義深遠的旅途」所啟發的省思和祈禱文。

晉見教宗時，服刑人和宗主教區分別向教宗獻上了禮物。服刑人獻給教宗的是一本記事本、這幾天徒步朝聖旅途的日記，以及服刑人在監獄裡發行的一本刊物。宗主教區則是敬獻了一對由穆拉諾（Murano）玻璃工坊匠人所製作的聖爵和聖盤，上面繪有威尼斯聖馬爾谷大殿內珍藏的聖母像（Madonna Nicopeia）。

威尼斯宗主教指出，對於這些服刑人、陪伴他們的職員和志願者，以及該教區所有監獄牧靈工作者和幫助男女服刑人重新融入社會的人來說，朝聖和晉見教宗的經驗必定「在他們的心靈、生命和經歷中留下難以抹滅的印記」。

此外，宗主教也表示，他前幾週與意大利司法部長諾爾迪尼（Carlo Nordio）開會討論了威尼斯一帶服刑人的生活條件，以及幫助他們在刑滿釋放後重新融入社會的任務。

