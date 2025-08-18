教宗三鐘經：不可與世俗思維同化，卻要為基督作證

教宗良十四世在岡道爾夫堡帶領信眾誦念《三鐘經》，強調「秉持真理行事是有代價的，因為世界上有人選擇謊言」。

（梵蒂岡新聞網）「美善不見得會在自己周圍找到正面的回應。相反地，有時候，正是因其美好，不接受美善的人感到厭煩，行善的人最終遭遇強力反對，甚至忍受強權和濫權。」教宗良十四世8月17日在岡道爾夫堡夏宮門口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前以這段話闡述耶穌的使命是「反對的記號」。

當天中午在岡道爾夫堡夏宮前的自由廣場聚集了大約2500名朝聖者和信友。教宗向他們表示，主耶穌「雖然談論愛與正義」，但祂的訊息被「拒絕」，因此耶穌「遭反對、被逮捕、受侮辱、遭毆打、被釘在十字架上」。教會初期有許多基督徒團體也有同樣的經驗。這些「愛好和平的團體雖然有其限度，卻盡其所能活出耶穌善師愛的訊息。儘管如此，他們還是遭遇迫害」。

「秉持真理行事是有代價的，因為世界上有人選擇謊言，而且因為魔鬼利用機會，成天試圖阻撓善行。」

在善內堅定不移

然而，耶穌助祐我們，邀請我們「不要屈服，不可與這種世俗思維同化」。祂敦促我們堅定不移地為「所有人」行善，也要惠及「那些使我們受苦的人」，不可「報復強權，卻要在愛德內忠於真理」。

按照福音的教導負起責任

忠於真理的見證即為殉道者的見證。教宗解釋道，他們「為信仰而流血」，我們也能在各自的環境「以不同方式來效法他們」。

「比方說，我們想想，一個好父母如要依照正當的原則妥善教育他們的子女，那麼他們就必須付出代價：他們早晚必須懂得說一些『不』，糾正一些錯誤，這會讓他們付出痛苦的代價」。

同樣地，「一位渴望正確培育學生的教師」，或者「一位誠懇盡職的專業人士、修道人，政治人物」，又或者是「任何一個努力依循福音的教導、言行合一、盡其本份的人」，他們都得付出代價。

勇敢忠於基督，為祂作見證

教宗最後勉勵眾人請求聖母瑪利亞護佑我們，讓我們在各種情況下都勇敢忠於基督，為祂作見證，並扶持今天為信仰而受苦的弟兄姊妹。

