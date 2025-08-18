搜索

2025.08.17 Angelus 2025.08.17 Angelus  (@Vatican Media)
教宗
简体

教宗三鐘經：不可與世俗思維同化，卻要為基督作證

教宗良十四世在岡道爾夫堡帶領信眾誦念《三鐘經》，強調「秉持真理行事是有代價的，因為世界上有人選擇謊言」。

（梵蒂岡新聞網）「美善不見得會在自己周圍找到正面的回應。相反地，有時候，正是因其美好，不接受美善的人感到厭煩，行善的人最終遭遇強力反對，甚至忍受強權和濫權。」教宗良十四世8月17日在岡道爾夫堡夏宮門口帶領信眾誦念《三鐘經》，在念經前以這段話闡述耶穌的使命是「反對的記號」。

當天中午在岡道爾夫堡夏宮前的自由廣場聚集了大約2500名朝聖者和信友。教宗向他們表示，主耶穌「雖然談論愛與正義」，但祂的訊息被「拒絕」，因此耶穌「遭反對、被逮捕、受侮辱、遭毆打、被釘在十字架上」。教會初期有許多基督徒團體也有同樣的經驗。這些「愛好和平的團體雖然有其限度，卻盡其所能活出耶穌善師愛的訊息。儘管如此，他們還是遭遇迫害」。

「秉持真理行事是有代價的，因為世界上有人選擇謊言，而且因為魔鬼利用機會，成天試圖阻撓善行。」

在善內堅定不移

然而，耶穌助祐我們，邀請我們「不要屈服，不可與這種世俗思維同化」。祂敦促我們堅定不移地為「所有人」行善，也要惠及「那些使我們受苦的人」，不可「報復強權，卻要在愛德內忠於真理」。

按照福音的教導負起責任

忠於真理的見證即為殉道者的見證。教宗解釋道，他們「為信仰而流血」，我們也能在各自的環境「以不同方式來效法他們」。

「比方說，我們想想，一個好父母如要依照正當的原則妥善教育他們的子女，那麼他們就必須付出代價：他們早晚必須懂得說一些『不』，糾正一些錯誤，這會讓他們付出痛苦的代價」。

同樣地，「一位渴望正確培育學生的教師」，或者「一位誠懇盡職的專業人士、修道人，政治人物」，又或者是「任何一個努力依循福音的教導、言行合一、盡其本份的人」，他們都得付出代價。

勇敢忠於基督，為祂作見證

教宗最後勉勵眾人請求聖母瑪利亞護佑我們，讓我們在各種情況下都勇敢忠於基督，為祂作見證，並扶持今天為信仰而受苦的弟兄姊妹。

2025 Aug 18, 09:38

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。