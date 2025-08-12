教宗：卡爾利克樞機是位熱愛教會的忠實牧者

教宗良十四世在一封唁電中哀悼阿根廷卡爾利克樞機，提到他一生為天主和教會服務。卡爾利克樞機於本月8日回歸天鄉，享年99歲。

（梵蒂岡新聞網）阿根廷卡爾利克（Estanislao Esteban Karlic）樞機於8月8日安息主懷，享年99歲。教宗良十四世在一封寄給巴拉那總主教馬丁（Raúl Martín）的唁電中，對樞機的辭世表示哀悼。卡爾利克曾以司鐸和主教的身分先後在巴拉那教區和科爾多瓦教區服務。教宗向“所有屬於這個親愛的教會團體的人”表達關懷之情，懷著敬意緬懷“這位慷慨和正直的牧人”。

教宗在唁電中寫道，“多年來，卡爾利克樞機極其忠誠地奉獻一生為天主和教會服務，將福音之光帶到生活和文化的不同領域”。樞機連續兩屆擔任阿根廷主教團主席，聖若望保祿二世教宗牧靈訪問該國時，他迎接了教宗。

教宗良十四世指出，“在當地、全國和美洲的諸多牧靈工作和活動中，卡爾利克樞機慷慨地為普世教會服務，參與了《天主教教理》的編撰工作”。“樞機一生信德深厚、熱愛教會”，教宗為此感謝天主，並為他的靈魂永遠的安息祈禱，“願主耶穌賜予他那不朽的榮冠”。

