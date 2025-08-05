教宗為在也門海域沉船事故中的罹難者表示悲痛

教宗良十四世將沉船事故遇難者託付於“全能天主的慈愛”。數日前，他們乘船計劃前往沙特阿拉伯和其他石油資源豐富的國家。

（梵蒂岡新聞網）一艘載有移民的船隻日前在也門海域發生沉船事故。在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的唁電中，教宗良十四世表示深切哀悼。這封唁電寄給聖座駐也門大使兼駐阿拉伯半島代表卡西斯（Zakhia El-Kassis）總主教，由他轉交給也門當局。

唁電中寫道，教宗“將許多失去性命的移民託付於全能天主的慈愛”，並祈求天主賜予倖存者、救援人員和“所有遭這悲劇影響的人力量、安慰和希望”。

這次災難發生的地方長期以來被稱為“死亡路線”，國際移民組織（IOM）稱，這是世界上最危險的路線。沙特阿拉伯和該地區其他富裕的君主國依賴外國勞工，亞丁灣有如販運船隻通往那裡的大門。

為此，越來越多的人試圖橫跨這條路線，尤其是索馬里人和埃塞俄比亞人，就如最近一次沉船事故的罹難者：8月3日，因惡劣天氣，在阿比揚省海域發生了沉船事故。儘管長達十年的衝突蹂躪著阿拉伯半島最貧困的國家也門，但穿越該國的現象不斷發生。

本次悲劇的移民來自埃塞俄比亞，當時他們正前往也門南部海岸。在本新聞網於8月4日下午截稿前，已有76人遇難，32人倖存，數十人下落不明。國際移民組織稱，災難發生時，船上有157人。

每年都有成千上萬的人踏上這條惡名昭彰的“東方航線”。國際移民組織稱，很多人在旅程中遭受虐待和剝削。該國際組織紀錄到，去年，從吉布提到也門的紅海航線上，至少有558人死亡。

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