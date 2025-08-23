教宗：在一個受傷的世界，基督徒應該是“和平的締造者”

在斯德哥爾摩舉行大公運動週之際，教宗良十四世在致參與者的信函中提及今年慶祝的兩個重要的大公性紀念日：1925年眾多基督信仰教會舉行有關基督徒生活與事工的大會，和尼西亞第一屆大公會議召開1700週年。教宗強調，基督信徒共同的使命是推動和平、正義與人類尊嚴：“將我們團結在一起的，遠大於那些使我們分裂的。”

（梵蒂岡新聞網）“和平不單純是人類的成就，而是主臨在我們中間的記號”，“這既是一個許諾，也是一項任務，因為跟隨基督的人蒙召成為和平的締造者”。在當今充滿衝突、不平等、環境惡化以及日益加劇的精神層面疏遠，因而留下深刻傷痕的世界中，教宗良十四世以這種方式確定了所有基督徒的共同使命。

上述內容是教宗在寫給大公運動週（Ecumenical Week）參與者的信函中所提及的，該活動於8月18日至24日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，教宗的信函於22日公布。教宗強調，基督徒蒙召“以勇氣面對分裂，以憐憫克服冷漠，並在受傷之處帶來治癒”。他還指出，本次活動的主題“天主和平的時刻”是非常合乎時宜的。

兩個重要的大公性紀念

由瑞典基督教會協會（Consiglio delle Chiese cristiane di Svezia）籌辦的斯德哥爾摩大公運動週，紀念1925年眾多基督信仰教會舉行有關基督徒生活與事工大會的一百週年，那次大會是現代大公運動誕生的重要里程碑。教宗在信函中回顧了這一事件，並同時強調另一個意義深遠的大公性紀念，即：尼西亞第一屆大公會議召開1700週年。教宗解釋道，那次大公會議於325年召開，來自世界各地的主教們共同制定了《尼西亞信經》，它闡述了至今仍將基督徒彼此連接起來的信仰。教宗強調：“那次大公會議是異中求同的勇敢標誌，也是我們信仰的首要見證。我們深信，我們共同宣認的信仰能夠超越分裂、推動共融。”

將我們團結在一起的，遠大於那些使我們分裂的

教宗重申，1925年的大會正是受到了尼西亞“相似渴望”的推動，當時大會聚集了約六百位東正教、聖公會及基督新教代表。教宗繼續指出：“大公運動的先驅、當時的烏普薩拉（Uppsala）信義會總主教瑟德布盧姆（Nathan Söderblom）召集會議，他勸勉基督徒不要等待在每一個神學問題上達成共識，而是要在‘實踐性的基督信仰’中團結起來，在追求和平、正義與人的尊嚴中共同為世界服務。”教宗接著說：“雖然天主教並未在那次大會中出席，但我能謙遜、喜樂地肯定：如今，我們作為基督的門徒夥伴與你們站在一起，承認將我們團結在一起的，遠大於那些使我們分裂的。”

在世界上的共同傳教使命

教宗再次重申，自梵蒂岡第二屆大公會議以來，“天主教會已全然擁抱大公運動之路”，並引用1964年頒布的《大公主義》法令，該文件“召叫我們以謙遜和親切的兄弟友誼展開對話，這對話是建立在我們同一的洗禮與在世的共同傳教使命之上”。教宗還表示，基督所願意的教會合一，必須是可見的，達成如此合一的途徑包括神學對話、在可行的地方舉行共同禮儀，以及面對人類苦難共同的見證。

會晤加強共同使命

教宗列舉了在過去數十年間為推動和平與正義、並鞏固基督徒共同使命的里程碑會晤。例如，若望保祿二世教宗於1989年首次對瑞典進行訪問，並受到瑞典方面熱情的接待。又如2016年在隆德（Lund）舉行的宗教改革聯合紀念（commemorazione congiunta della Riforma），當時方濟各教宗和新教信義會領袖一同秉持懺悔的精神祈禱。

教宗良十四世表示，他很高興他的代表團能參加這次會議，“作為天主教致力於繼續走在祈禱之路上的標記，並在任何可能的地方，為和平、正義及所有人的福祉而共同努力”。教宗最後總結道：“願那啟發尼西亞大公會議、並至今持續引領我們眾人的聖神，使這一週的相聚加深你們的友誼，並喚醒對合一的新希望，那是上主熱切渴望在祂追隨者之間的合一。”

