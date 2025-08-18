教宗：讓我們把更新的愛火帶到世界上，而非戰火

教宗良十四世於8月17日主日在阿爾巴諾的圓形聖母堂朝聖地為教區明愛會所照顧的窮人主持彌撒。教宗勸勉信眾成為一個“慈母般的教會”，她的更新不是憑藉“世俗的權力”，而是藉著愛德與款待，她也是“窮人的教會”，以關懷對抗冷漠。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月17日主日抵達羅馬近郊阿爾巴諾的圓形聖母堂朝聖地，受到當地阿爾巴諾教區主教維瓦（Vincenzo Viva）和市長博雷利（Massimiliano Borelli）的迎接。隨後，在該教區明愛會主任羅西（Alessio Rossi）帶領下，向教宗介紹了由教區明愛會舉辦的巡迴攝影展“希望的標記”。教宗在彌撒開始之前，先到聖體前默禱片刻。司鐸、堂區教友、明愛會的工作人員、無家可歸者以及窮人等，一同等待教宗主持主日彌撒。

教會是基督的奧體

教宗在講道中的言語如張開的雙臂擁抱所有人。他表示，“我們相聚在一起是件喜悅的事”，同時也承認“每個人來到聖堂，或多或少都會帶著一些勞累和憂慮。然而，一旦與他人在一起，並領受聖言和基督的奧體，人就不再那麼孤獨了。”

教宗解釋道，若“從外表看，教會和每個人間的實體一樣，在我們眼中有稜有角”，但是當人“跨過門檻”並被“接納”時，教會的神聖性就浮現出來。人性的“貧乏、脆弱，尤其是因失敗而受到輕視和判斷”，都“在天主溫柔的力量中被接納，這是一份沒有稜角、無條件的愛”。在瑪利亞內，“我們成為一個慈母般的教會，孕育並重生，但這並非憑藉世俗的權勢，而是藉著愛德”。

愛的火焰是謙卑和服侍

隨後，教宗省思當天的福音：耶穌告誡眾人，祂的到來將帶來“分裂”。教宗提醒，在最後晚餐中，耶穌把祂的“平安”賜給門徒，但“並不是出自世界的平安”。教宗闡明，世界讓我們把舒適當作平安、安逸當作善。當有人勸告我們“不要冒險，要顧全自己，因為安穩才是重要的，別人是不值得愛的”，耶穌卻“勇敢地取了我們的人性”，並告訴我們“十字架的洗禮，這是一種完全沈浸在愛的冒險中”。當我們領受聖體聖事時，我們就得到祂的這份敢於冒險的恩賜的滋養。

教宗指出：“彌撒滋養著這份決定。這個決定不再為自己而活，而是把火帶到世界上。這不是戰火，也不是中傷他人的言詞之火。這是愛火，即謙卑和服侍，以關懷對抗冷漠，以溫良對抗蠻橫；這是良善之火，它不像軍備那樣昂貴，而是無償地更新世界。它會招致誤解、譏諷，甚至迫害，但沒有比內心懷有的這火焰更大的平安了。

打破隔閡，成為彼此的恩典

教宗接著指出，基督的愛火體現在阿爾巴諾教區的愛德工作中。教宗也鼓勵培養兄弟友愛，說：“我鼓勵你們不要去區分施助者與受助者；給予者與接受者，窮人與奉獻時間、能力和提供幫助的人。我們是天主的教會，是窮人的教會，每個人都很珍貴，每個人都是主體，每個人都傳遞一句天主的獨特聖言。每個人都是他人的恩賜。我們要打破隔閡。

不要把天主拒於生活之外

教宗也向那些在各基督徒團體工作的人表示感謝，表揚他們努力促進使來自不同背景的人相遇。教宗解釋說：“我們是基督的奧體，天主的教會，只有我們成為獨一的奧體，即使是最脆弱的人也能以完整的尊嚴參與其中。”這正是耶穌帶來的火，它燒毀偏見、過於小心和恐懼，正是這些將刻有基督貧窮印記的人排除在外。教宗最後告誡眾人，不要把天主拒於我們的生活之外。

