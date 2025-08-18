教宗：和平談判應以人們的公益為先

教宗本月17日在岡道爾夫堡自由廣場帶領信眾誦念《三鐘經》後表示，但願“為結束戰爭和促進和平所做的努力能夠取得好的成果”。他也為巴基斯坦、印度和尼泊爾洪災遇難者祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月17日主日在岡道爾夫堡自由廣場帶領信眾誦念《三鐘經》後，再次為世界和平發出呼籲。他說：“讓我們祈禱，但願為終止戰爭和促進和平所做的努力能取得好的成果；在談判中，始終要把人們的公共利益放在首位。”

教宗沒有忘記遭自然災難襲擊的人。最近幾天，亞洲發生洪災，造成數百人喪生。教宗說，“我與遭洪災襲擊的巴基斯坦、印度和尼泊爾人民同在。我為罹難者和他們的家人，以及那些因這災難而痛苦的人祈禱”。

接著，教宗提醒說，夏季是“開展各種文化和福傳活動”的時期，這些活動“通常在度假的地方舉辦”。“看到對福音的熱情如何激發不同年齡段的團體和協會的創造力和努力，真是美好。比如，我想到最近幾天在意大利里喬內舉行的青年使命活動。我向籌辦者和那些以不同方式參與這項活動的人表示感謝。”

最後，教宗良十四世向聚集在岡道爾夫堡的信眾致意，也特別問候了意大利科卡利奧的器官捐贈者協會，該協會慶祝“維護生命50週年”。教宗也問候了卡薩拉諾的青年和聖安多尼方濟各修女會的修女等等。此外，教宗也降福了前往波蘭佩卡雷聖母朝聖地的朝聖團。

