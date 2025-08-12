教宗擴大對梵蒂岡職員家庭的保障和權益

在教宗批准下，經聖座經濟秘書處處長簽署新諭令，引進了男性職員的育嬰假、父母照顧殘疾子女的陪病假，並對家庭津貼進行調整。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡男性職員有5天的育嬰假，殘疾子女的父母每個月有3天的陪病假。這兩條規定寫在8月11日頒布的新諭令裡，以擴大梵蒂岡城國職員在多個領域的保障和權益。這份文件由聖座經濟秘書處處長卡瓦列羅（Maximino Caballero Ledo）簽署，他於7月28日蒙教宗良十四世接見，呈上聖座勞工局委員會的多項決議，經教宗批准後予以頒布。

這道諭令的首要新意是男性職員的育嬰假。根據規定，在新生兒誕生的30天內，父親享有5天育嬰假，逾期喪失權益。這5天育嬰假「為全額給薪，且納入服務年資計算」。

關於殘疾子女的家庭，新諭令規定，「如果殘疾子女沒有在全日制的專門機構中接受照護，父母有權利每個月輪流請3天帶薪陪病假」。文件闡明，依照梵蒂岡城國政府衛生局的建議，將由一個醫師團隊根據主管機關發布的評估表，對殘疾的臨床狀況和嚴重程度進行診斷。由醫生團隊認定為殘疾人的核心家庭成員，有權獲得家庭津貼。一旦殘疾身份得到醫生團隊的認可，梵蒂岡退休金的直接、間接提領者，以及遺屬養卹金提領者，都有權得到家庭津貼。

在家庭津貼方面，新諭令也澄清，18歲以上的「婚生子女、已取得合法地位的非婚生子女，或其他類似身份者」，如果還在求學，即未滿20歲仍在就讀中學者，或未滿26歲仍在就讀大學或聖座承認的同等學歷者，都是家庭津貼補助的對象。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html