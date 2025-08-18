教宗與窮人共進午餐：我們是天主最美的創造物

教宗良十四世在岡道爾夫堡夏宮宴請阿爾巴諾教區明愛會照顧的窮人。教宗敦促他們時刻牢記：我們每一個人都是天主的肖像，在每個人身上都能感受到天主的臨在。

（梵蒂岡新聞網）夏日花園的午後，涼風徐徐吹來，正是聚餐的大好時光。教宗良十四世8月17日主日上午在彌撒聖祭中與阿爾巴諾明愛會照顧的窮人共同分享基督聖體後，中午在岡道爾夫堡夏宮的花園裡與他們同桌共餐。教宗邀請他的賓客們想想，「最美的受造物是按照天主的模樣和肖像所造的，那就是我們大家」。

「在這層意義上，我們每個人都代表了天主的肖像。我們務必始終牢記，我們在每個人身上都能感受到天主的這個臨在。因此，今天下午相聚在這裡、在這午餐中，就是與天主一起生活，活在這共融中、在這友愛裡」。

掰餅及分享主的恩典

環顧在場一百多位受邀同歡共樂的賓客，教宗提及那對我們大家意義深遠的舉動，即「掰開餅」：耶穌的門徒們正是藉此認出祂的。教宗指出，這指的不僅是「彌撒聖祭，更是我們大家一起圍繞在餐桌旁，分享上主賜給我們的恩典」。

用餐前，教宗懇求上主降福這些餐點、所有辛苦準備午餐的人，以及促成這美好宴席的人。教宗也懇求天主幫助眾人始終在祂的愛內團結合一。

飯後的問候

餐會結束時，教宗為這相處的時光而感謝天主。聖座新聞室表示，教宗祈禱說：「上主，我們在祢的眷顧下領受了一切恩典，為此向祢獻上感恩。求祢幫助我們始終活出真正的愛德，團結在祢的愛內，互相扶持，不斷尋找那些或許最疏遠我們大家庭的人。」

教宗最後為共餐者和他們的家人呼求全能天主的祝福，然後逐一問候在場的每一個人。

