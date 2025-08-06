教宗要理講授：為主的來臨預備心靈之所

在週三公開接見活動中，教宗良十四世帶領信眾默想主耶穌最後晚餐的準備工作，並提醒信眾要與天主的相遇做好準備。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於8月6日上午在聖伯多祿廣場主持例行的週三公開接見活動，繼續進行以“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年系列要理講授。上週剛結束對耶穌公開生活的系列省思，本週則開始對祂苦難、死亡與復活的系列省思。

聚集在聖伯多祿廣場的信眾，首先聆聽了選自《馬爾谷福音》的章節，描述耶穌如何預備祂的最後晚餐（參閱：谷十四12-16）。教宗邀請大家默想一個看似簡單、卻蘊含基督徒生命秘密的詞語“準備”，並強調為與天主相遇做好準備的重要性。在福音中描述，門徒們驚訝地發現，那樓上寬大樓廳是準備為他們守逾越節的。教宗對此解釋道，我們受邀在此發現我們自己心靈的寫照，主選擇並安排了我們和祂相遇的場所。然而，我們必須先要回應上主的提議，透過愛、寬恕及奉獻自我的具體行動來準備我們的心靈，好讓祂來居住在我們當中。

教宗接著說，但是，祂要求我們合作，提醒我們真愛，如同祂的苦難那樣，並非偶然的結果，而是一個有意識且自由奉獻自己的決定。為此，教宗勸勉信眾，我們要祈求上主賜予恩寵、為祂的臨在預備道路。如此一來，我們就能以愛迎接祂、迎接我們周圍的人。

要理講授結束後，教宗問候了講不同語言的人。他對講中文的人們說：“親愛的弟兄姐妹們，請你們將家庭建立在福音價值觀的堅固磐石上。我降福大家。”

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