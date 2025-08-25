搜索

2025.08.24 Angelus
教宗三鐘經：只靠話語宣認信仰不夠，還要在愛中冒險

教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中強調，我們的信仰應當“擁抱我們的整個生命、成為我們做選擇的標準”，這樣“我們的信仰才是真實可靠的”。

（梵蒂岡新聞網）我們要奮力“從窄門進入”天國：面對有關“得救的人不多”的提問，這是耶穌給出的建議。教宗良十四世8月24日主日在三鐘經祈禱活動中指出，“窄門”的圖像雖然看似不同於慈愛天父總是敞開雙臂接納我們的形象，但耶穌其實是要告誡那些自認為完美的基督徒，並重申福音之路的艱辛與犧牲。

“上主不願意我們灰心喪志。相反地，祂的話語尤其是要撼動那些自認為已經得救的人的態度”。事實上，那些人“不明白，虔敬舉動如果沒有改變心靈，就是不夠的：上主不願意敬禮與生活被區分開來，如果獻禮和祈禱沒有引導我們去愛弟兄姊妹、身體力行正義，這樣的獻禮和祈禱就不會中悅上主”。

以話語宣認信仰還不夠

教宗解釋道，那些不愛近人的人“面見上主時，誇耀自己曾與上主同吃同喝，聽過祂的教導”。他們將會聽見上主說：“我不認識你們是哪裡的。你們這些作惡的人，都離我遠去吧！”（路十三27）

教宗表示，“我們有時候會對那些遠離信仰的人下判斷，耶穌卻向‘信徒的安全感’提出挑戰”。耶穌提醒我們，“只用話語來宣認信仰、舉行感恩祭、與祂同吃同喝，或者熟知基督信仰教導，還不夠。當我們的信仰擁抱我們的整個生命、成為我們做選擇的標準、使我們成為致力於善的男女並且恰如耶穌所做的那樣在愛中冒險時，我們的信仰才是真實可靠的”。

十字架的“窄門”

教宗闡明，基督所選擇的，不是一條“成就或權勢的簡單道路”，卻是一條“拯救我們”的路，“祂通過十字架的‘窄門’愛我們到底”。因此，耶穌是“我們信仰的準繩”，是“我們必須穿過才能得救的門”。為此，我們應當“活出耶穌的那份愛，以我們的生活成為正義與和平的締造者”。

向他人敞開心扉

總而言之，基督徒的道路伴隨著“辛苦且不受歡迎的選擇”，我們必須“對抗自己的自我中心，而且要為他人貢獻心力”。在“邪惡的邏輯似乎占上風”時，我們應當擇善固執。唯有如此，“我們才會發現，生命以新的方式在我們面前敞開大門，我們得以進入天主的寬大心胸，以及祂為我們預備的永恆宴席的福樂”。

教宗最後呼求聖母瑪利亞“幫助我們有勇氣穿過福音的‘窄門’”，使我們喜樂地迎向天主的無限聖愛。

2025 Aug 25, 10:27

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。