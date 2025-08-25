教宗三鐘經：只靠話語宣認信仰不夠，還要在愛中冒險

教宗良十四世在三鐘經祈禱活動中強調，我們的信仰應當“擁抱我們的整個生命、成為我們做選擇的標準”，這樣“我們的信仰才是真實可靠的”。

（梵蒂岡新聞網）我們要奮力“從窄門進入”天國：面對有關“得救的人不多”的提問，這是耶穌給出的建議。教宗良十四世8月24日主日在三鐘經祈禱活動中指出，“窄門”的圖像雖然看似不同於慈愛天父總是敞開雙臂接納我們的形象，但耶穌其實是要告誡那些自認為完美的基督徒，並重申福音之路的艱辛與犧牲。

“上主不願意我們灰心喪志。相反地，祂的話語尤其是要撼動那些自認為已經得救的人的態度”。事實上，那些人“不明白，虔敬舉動如果沒有改變心靈，就是不夠的：上主不願意敬禮與生活被區分開來，如果獻禮和祈禱沒有引導我們去愛弟兄姊妹、身體力行正義，這樣的獻禮和祈禱就不會中悅上主”。

以話語宣認信仰還不夠

教宗解釋道，那些不愛近人的人“面見上主時，誇耀自己曾與上主同吃同喝，聽過祂的教導”。他們將會聽見上主說：“我不認識你們是哪裡的。你們這些作惡的人，都離我遠去吧！”（路十三27）

教宗表示，“我們有時候會對那些遠離信仰的人下判斷，耶穌卻向‘信徒的安全感’提出挑戰”。耶穌提醒我們，“只用話語來宣認信仰、舉行感恩祭、與祂同吃同喝，或者熟知基督信仰教導，還不夠。當我們的信仰擁抱我們的整個生命、成為我們做選擇的標準、使我們成為致力於善的男女並且恰如耶穌所做的那樣在愛中冒險時，我們的信仰才是真實可靠的”。

十字架的“窄門”

教宗闡明，基督所選擇的，不是一條“成就或權勢的簡單道路”，卻是一條“拯救我們”的路，“祂通過十字架的‘窄門’愛我們到底”。因此，耶穌是“我們信仰的準繩”，是“我們必須穿過才能得救的門”。為此，我們應當“活出耶穌的那份愛，以我們的生活成為正義與和平的締造者”。

向他人敞開心扉

總而言之，基督徒的道路伴隨著“辛苦且不受歡迎的選擇”，我們必須“對抗自己的自我中心，而且要為他人貢獻心力”。在“邪惡的邏輯似乎占上風”時，我們應當擇善固執。唯有如此，“我們才會發現，生命以新的方式在我們面前敞開大門，我們得以進入天主的寬大心胸，以及祂為我們預備的永恆宴席的福樂”。

教宗最後呼求聖母瑪利亞“幫助我們有勇氣穿過福音的‘窄門’”，使我們喜樂地迎向天主的無限聖愛。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html