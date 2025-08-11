教宗三鐘經：生命非消耗品，而是造福他人的禮物

教宗良十四世在三鐘經中強調，投資自己生命最有效的方式：在家庭、堂區、學校以及工作場所，隨時隨刻、敏銳地把握每一個去愛人的機會。

（梵蒂岡新聞網）慈悲善功是最安全、最有收益的寶庫，將我們生命的寶藏存放在那裡。正如福音所教導的，因為在那裡即使只投了兩個小錢，一位窮寡婦也能成為世界上最富有的人（參閱谷十二 41-44）。8月10日主日，教宗良十四世在誦念三鐘經之前，以上述話語省思了當天的福音，強調耶穌邀請我們思考，如何才能最好地投資我們生命中的寶藏。

徹底地給予

在福音章節中，記述耶穌正在走向耶路撒冷，“在那裡，祂為我們的救恩，將要在十字架上奉獻自己”。耶穌勉勵我們，要徹底效法祂的生活方式：“要變賣你們所有的來施捨（路十二 33）。”教宗解釋說：“天主賞賜我們的恩典，應當慷慨地用於他人的益處，而非僅僅留給自己。”教宗進一步指出，這不僅要分享我們所擁有的物質財物，也要奉獻我們的才能、時間、關懷、陪伴與同理心。

在人際關係中奉獻自己

“在天主的計劃中，祂為我們每一個人所做的一切，都是獨一無二的善、無價之寶，以及實際的財富”。我們受造正是要將自己的恩典奉獻給他人。相反地，若不投資自己的生命，就會使它“枯竭”，甚至“貶低”為單純的“消費品”。教宗進一步闡明：“我們作為天主的恩賜”，需要在自由與人際關係中奉獻自己，如此才能實現自己和展現自己。

永生的賞報

在這奉獻自己的過程中所積累的財富，具有如同“窮寡婦”那微小投資的倍增效應：這位寡婦雖僅以兩個小錢投入聖殿的銀庫，卻賺的了全部。教宗引用聖奧斯定的話：若能用一磅銅換得一磅銀，或用一磅銀換得一磅金，一個人就心滿意足了；但所施予和所得到的是完全不同的東西，不是金銀，而是永生（《講道集》390）。

不要錯過愛的機會

教宗告誡道，一方面，獎賞如此之高；另一方面，貶值的風險卻也實際存在。因此，我們必須當心，不可“錯過任何愛人的機會，在家庭、堂區、學校或工作場所，無論身處何地”。教宗總結道：“這正是耶穌要求我們的警醒，要我們習慣於彼此關心、隨叫隨到、體貼入微，就像祂時時刻刻對我們那樣。”

最後，教宗將我們託付給曉明之星瑪利亞：在這個充滿分裂的世界中，願她幫助我們成為慈悲與和平的“哨兵”，正如聖若望保祿二世教導我們的那樣，也如那些為慶祝禧年來到羅馬的青年們向我們展示的美好榜樣。

