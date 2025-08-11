搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
主日三鐘經 主日三鐘經  (ANSA)
教宗
简体

教宗三鐘經：生命非消耗品，而是造福他人的禮物

教宗良十四世在三鐘經中強調，投資自己生命最有效的方式：在家庭、堂區、學校以及工作場所，隨時隨刻、敏銳地把握每一個去愛人的機會。

（梵蒂岡新聞網）慈悲善功是最安全、最有收益的寶庫，將我們生命的寶藏存放在那裡。正如福音所教導的，因為在那裡即使只投了兩個小錢，一位窮寡婦也能成為世界上最富有的人（參閱谷十二 41-44）。8月10日主日，教宗良十四世在誦念三鐘經之前，以上述話語省思了當天的福音，強調耶穌邀請我們思考，如何才能最好地投資我們生命中的寶藏。

徹底地給予

在福音章節中，記述耶穌正在走向耶路撒冷，“在那裡，祂為我們的救恩，將要在十字架上奉獻自己”。耶穌勉勵我們，要徹底效法祂的生活方式：“要變賣你們所有的來施捨（路十二 33）。”教宗解釋說：“天主賞賜我們的恩典，應當慷慨地用於他人的益處，而非僅僅留給自己。”教宗進一步指出，這不僅要分享我們所擁有的物質財物，也要奉獻我們的才能、時間、關懷、陪伴與同理心。

在人際關係中奉獻自己

 “在天主的計劃中，祂為我們每一個人所做的一切，都是獨一無二的善、無價之寶，以及實際的財富”。我們受造正是要將自己的恩典奉獻給他人。相反地，若不投資自己的生命，就會使它“枯竭”，甚至“貶低”為單純的“消費品”。教宗進一步闡明：“我們作為天主的恩賜”，需要在自由與人際關係中奉獻自己，如此才能實現自己和展現自己。

永生的賞報

在這奉獻自己的過程中所積累的財富，具有如同“窮寡婦”那微小投資的倍增效應：這位寡婦雖僅以兩個小錢投入聖殿的銀庫，卻賺的了全部。教宗引用聖奧斯定的話：若能用一磅銅換得一磅銀，或用一磅銀換得一磅金，一個人就心滿意足了；但所施予和所得到的是完全不同的東西，不是金銀，而是永生（《講道集》390）。

不要錯過愛的機會

教宗告誡道，一方面，獎賞如此之高；另一方面，貶值的風險卻也實際存在。因此，我們必須當心，不可“錯過任何愛人的機會，在家庭、堂區、學校或工作場所，無論身處何地”。教宗總結道：“這正是耶穌要求我們的警醒，要我們習慣於彼此關心、隨叫隨到、體貼入微，就像祂時時刻刻對我們那樣。”

最後，教宗將我們託付給曉明之星瑪利亞：在這個充滿分裂的世界中，願她幫助我們成為慈悲與和平的“哨兵”，正如聖若望保祿二世教導我們的那樣，也如那些為慶祝禧年來到羅馬的青年們向我們展示的美好榜樣。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Aug 11, 14:03

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

閱讀全部 >

與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。