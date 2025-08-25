教宗為莫桑比克德爾加杜角呼籲：願該國負責人恢復安全

教宗在24日主日誦念《三鐘經》後，向多年來遭受暴力肆虐的莫桑比克地區表達關懷。他也加入世界為烏克蘭祈禱的靈性倡議，懇求上主賜予這個“飽受磨難的國家”和平。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世8月24日主日帶領信眾誦念《三鐘經》後，為莫桑比克德爾加杜角地區的悲慘局勢發出呼籲，希望這個非洲國家能恢復和平與安全。從2017年起，德爾加杜角一直遭到聖戰分子襲擊，已造成5千多人死亡。整個省份遭到破壞，一百多萬難民需要人道援助。

教宗說：“我向莫桑比克德爾加杜角的人民表達我的關懷之情，他們是不安全和暴力局勢的受害者，這局勢繼續造成死亡和流離失所。我呼籲，不要忘記我們的這些弟兄姊妹，同時我邀請你們為他們祈禱，並且希望在該國負責人的努力下那一地區能恢復安全與和平”。

接著，教宗提到8月22日為和平守齋及祈禱日。他說，“我們以我們的祈禱和守齋陪伴了因戰爭而受苦的弟兄姊妹”。然後，教宗念及24日慶祝國慶節的烏克蘭。他表示，“今天，通過‘世界為烏克蘭祈禱’的靈性倡議，我們與我們的烏克蘭弟兄姊妹一起祈求上主賜予他們的飽受磨難的國家和平”。

最後，教宗問候了聚集在聖伯多祿廣場上的信徒和朝聖者，特別提到來自哈薩克斯坦卡拉干達、布達佩斯的朝聖者，以及羅馬宗座北美公學團體。在廣場上的團體中，也有意大利戈扎諾的樂隊和幾個不同堂區的團體。此外，教宗也問候了從意大利羅瓦托和馬內爾比奧騎自行車而來的信徒。

