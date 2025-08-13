教宗將與阿爾巴諾明愛會窮人共餐：最後的成為最先的

教宗良十四世將於17日主日在圓形聖母堂朝聖地為阿爾巴諾教區明愛會照顧的窮人主持彌撒，然後與他們共進午餐。阿爾巴諾明愛會主任羅西向本新聞網講述他們援助的對象。

（梵蒂岡新聞網）最後的將成為最先的，社會邊緣人蒙召成為座上賓，接受家主的款待：這情景將於8月17日主日發生，當天上午教宗良十四世將在阿爾巴諾圓形聖母堂朝聖地為當地明愛會照顧的窮人主持主日彌撒，然後中午在岡道爾夫堡夏宮內的願祢受讚頌莊園宴請他們。該教區明愛會主任羅西（Alessio Rossi）是這場宴席的籌辦者，他向本新聞網表示：「本主日要在夏宮與教宗共進午餐的無家可歸者，問我們有沒有機會先洗個澡，領取一些乾淨且端莊的衣服，好能晉見教宗」。

羅西指出，該教區明愛會的援助對象包括窮人宿舍和窮人食堂的使用者。「這裡有許多無家可歸者，意大利人和外國人都有。他們需要洗澡、刮鬍鬚、洗衣服和過夜。」在岡道爾夫堡一帶，明愛會主要是照顧「貧困勞工」。換句話說，這些人「雖然有工作，卻因為醫療或工作危機的緣故，無法維持家計。這些家庭撐不到月底，所以他們從我們的糧倉領取一些糧食補給品」。

本主日，將有大約一百名窮人與教宗一起同桌共餐。羅西表示，「大家既興奮又高興。他們說，早上8點就要在阿爾巴諾明愛會辦公室這裡集合，等候與教宗的彌撒。很多無家可歸者告訴我們，他們想要向教宗講述自己的經歷和困難」。

這次與窮人共餐的構思始於教宗良今年7月20日在阿爾巴諾的首次訪問。當時，教宗向該教區主教維瓦（Vincenzo Viva）表達了渴望與窮人見面的心願。於是，在當地教會的籌備下，教宗將於17日主日上午9點半在阿爾巴諾的圓形聖母堂朝聖地主持彌撒，禮儀服務人員將是明愛會照顧的窮人，隨後教宗將與窮人一起在願祢受讚頌莊園共度午餐時光。

